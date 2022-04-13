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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الملك سلمان يأمر بمساعدات عاجلة للاجئين من أوكرانيا

صدى البلد

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء، "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبد الله الربيعة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المساعدات ستصل إلى الدول المجاورة لأوكرانيا، وبالأخص إلى بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

وفر أكثر من أربعة ملايين أوكراني من البلاد منذ بدء الحرب، فيما نزح أكثر من سبعة ملايين من منازلهم لكنهم بقوا في أوكرانيا.

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