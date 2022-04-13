يفضل الكثير من الأشخاص تناول الدجاج بوصفات مختلفة وشهية، ويمكن تقديم الدجاج بالعديد من الطرق المميزة .

وإليك طريقة تحضير دجاج روزية بالمشروم والباف بيستري

مقادير دجاج روزيه بالمشروم والباف بيستري

صدور دجاج

بصل

فص ثوم

كوب مشروم

1 ملعقه صغيره بابريكا مدخنه

1 ملعقه صغيره اعشاب ايطاليه

ربع كوب كاتشب

1 كوب طماطم شيري انصاف

عجينة باف بيسترى

1 مكعب مرق

1 كوب كريمه

ربع كوب ريحان

طريقة تحضير دجاج روزيه بالمشروم والباف بيستري

1- شوحي الدجاج في الزيت ثم يضاف البصل

2- ضيفي البهارات ثم مكعب مرق والملح والفلفل

3- ضعي الكاتشب والطماطم الشيري

4- ضيفي الكريمة ثم الريحان ويقلب الخليط جيدا

5- واتركي الدجاج حتى تمام النضج ويقدم مع قطع الباف بيستري المخبوزة

