يفضل الكثير من الأشخاص تناول الدجاج بوصفات مختلفة وشهية، ويمكن تقديم الدجاج بالعديد من الطرق المميزة .
وإليك طريقة تحضير دجاج روزية بالمشروم والباف بيستري
مقادير دجاج روزيه بالمشروم والباف بيستري
صدور دجاج
بصل
فص ثوم
كوب مشروم
1 ملعقه صغيره بابريكا مدخنه
1 ملعقه صغيره اعشاب ايطاليه
ربع كوب كاتشب
1 كوب طماطم شيري انصاف
عجينة باف بيسترى
1 مكعب مرق
1 كوب كريمه
ربع كوب ريحان
طريقة تحضير دجاج روزيه بالمشروم والباف بيستري
1- شوحي الدجاج في الزيت ثم يضاف البصل
2- ضيفي البهارات ثم مكعب مرق والملح والفلفل
3- ضعي الكاتشب والطماطم الشيري
4- ضيفي الكريمة ثم الريحان ويقلب الخليط جيدا
5- واتركي الدجاج حتى تمام النضج ويقدم مع قطع الباف بيستري المخبوزة