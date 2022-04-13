ترجع بألف سلامة.. عماد متعب يهنى مؤمن زكريا بـ عيد ميلاده |شاهد

هنا الكابتن عماد متعب ، لاعب الاهلى السابق ، مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده الـ 34، ونشر صورة تجمعه به عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب عماد متعب “ كل سنة وانت طيب ياحبيبى وترجع بألف سلامة ”.

واحتفل امس الثلاثاء اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 34 حيث أنه من مواليد محافظة سوهاج.

مؤمن زكريا عباس لاعب النادي الأهلي من مواليد 12 أبريل 1988 في سوهاج ويعد واحد من أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وشارك مؤمن زكريا مع فرق الناشئين المختلفة حتى رحل إلي الإنتاج الحربي بداية موسم 2009_2010 لمدة موسمين ومنه إلي المصري ثم إلى إنبي موسم 2012_2013.

ورحل مؤمن زكريا إلى نادى الزمالك علي سبيل الإعارة ثم في يناير عام 2015 كانت العودة مرة أخرى إلى النادي الأهلي.

بدأ مؤمن زكريا مسيرة جديدة من المجد والعطاء بعد عودته إلي بيته وخلال مشواره مع الأهلي خاض 150 مباراة أحرز خلالها 42 هدفا وصنع 19 هدفا بإجمالي 61 هدفا ساهم فيها مؤمن زكريا وشارك في تحقيق 7 ألقاب خلال مشواره مع الأهلي.

مؤمن زكريا يعتبر واحد من هدافي الأهلي في مباريات القمة أمام الزمالك حيث أحرز 5 أهداف.