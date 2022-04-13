صراخ عمرو السولية في موفي ستار : ارجع في تماسيح يلا.. فيديو

حل اللاعب عمرو السولية ضيفا اليوم في برنامج " رامز موفي ستار " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " .

ومن جانبه قام فان دام بخداع عمرو السولية بأنهم سيقومون بتصوير إعلان وأقنعة بالركوب في سيارة رامز موفي ستار .

وفي ذاك السياق قام السولية بالصراخ عندما شعر بسقوط السيارة في بحيرة بها تمساح قائلا لسائق السيارة " ارجع في تماسيح يلا ، اقف ياعم أنت "

وقد تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر “تويتر” وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.