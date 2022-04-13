عمرو السولية يتصدر ترند تويتر بعد حلقته مع رامز جلال.. شاهد

تصدر عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد حلقته مع رامز جلال فى برنامج "رامز موفي ستار"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر".

ودشن رواد السوشيال ميديا، هاشتاج عمرو السولية، وتصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتى :

حل الفنان عمرو السولية ضيف اليوم في برنامج المقالب " رامز موفي ستار " " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر ".

واعتدي السولية بالضرب علي رامز جلال عندما كشف وجهة لإخباره انه رامز وتم عمل مقلب به قائلا " أمال أنا لو زملكاوي هتعمل فيا إيه يا رامز ".

في ذلك السياق قام السولية بالصراخ عندما شعر بسقوط السيارة في بحيرة بها تمساح قائلا لسائق السيارة " ارجع في تماسيح يلا ، اقف ياعم أنت".

وتفاجأ السولية بأن السيارة ستسقط من مرتفع أثناء بدء مقلب رامز به، قائلا " يأبني هنقع أنت رايح فين " قائلا وهو يصرخ " يابني ارجع ورا هنقع وهنموت ".

وعلق رامز جلال، على ملابس السوليه، قائلا: «ايه الحذاء ده كله بهجة بس محتاج رجل تانية، ايه يا عمرو التي شيرت ده، وايه الدقن دي ولا حصلت مجدي عبد الغني ولا تامر حسني، وانت هتروح في داهية برجلك اللي مفرشحة عايزة ضبط زاوية، وماسك بوكيه الورد كأنه ماسك حزمة جرجير».