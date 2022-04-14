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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين اليوم.. شهيدان و4 إصابات في جنين.. اضراب ببيت لحم واعتقالات بالضفة

شهيدان و4 إصابات
شهيدان و4 إصابات في جنين

استشهد، صباح اليوم الخميس، مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على محافظة جنين.

وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم عن استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما نتيجة العدوان على جنين.

وقالت الصحة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الخميس بلدات اليامون وكفر دان في جنين، واندلعت مواجهات عنيفة، أدت لإصابة 6 مواطنين بالرصاص الحي ووصفت إصابة 3 منهم بالخطيرة إلى خطيرة جداً قبل أن يتم الإعلان عن استشهاد 2 منهم.

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أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم الاضراب الشامل اليوم الخميس حدادا على روح الشهيد قصي حمامرة الذي استسهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم.

واضافت لجنة التنسيق الفصائلي، ان الاضراب اليوم الخميس يشمل المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس الحكومية والخاصة والوكالة، ودعت لجنة التنسيق الفصائلي الى الالتزام في الاضراب والمشاركة في تشييع جثمان الشهيد وتصعيد الاشتباك على كافة نقاط الاحتكاك.


وستكون مراسم تشيع اجثمان الشهيد حمامرة الساعة 11 صباحا امام مستشفى بيت جالا لوداع الشهيد بمراسم عسكرية، وثم انطلاق الموكب الساعة 11:30 باتجاه بلدة حوسان.

وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات طالت اكثر من ١٣ مواطنا من محافظات الضفة الغربية عرف منهم:

١. المحرر جبريل شاهر الأطرش- الخليل

٢. المحرر أمير اشتية- نابلس

٣. المحرر مالك اشتية- تل غرب نابلس

٤. موسى دويكات- نابلس

٥. عمر إبراهيم موسى- الخضر جنوب بيت لحم

٦. المحرر إسلام فودة- مخيم نور شمس بطولكرم


٧. عدي شعبان- مخيم نور شمس

٨. المحرر حمزة صالح العطعوط- رام الله

٩. داود أبو سبيتان- القدس

١٠ .مهدي مرشد عوض

١٢. وعمرو علاء ابو عياش

١٣.اُبي يوسف ابو مارية

جنين شهيدان الضفة بيت لحم فلسطين

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