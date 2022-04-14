العرافة البلغارية فانجا عام 1979: روسيا ستهيمن على العالم.. فيديو

بوتين سيصبح سيد العالم، العرافة البلغارية الشهيرة “بابا فانجا” التي توفيت قبل 25 عاما تعود للمواجهة من جديد بنبوءة قديمة وغريبة حول الرئيس الروسي.

أوضح تقرير مصور لقناة "الغد"، أنه في عام 1979 أجرى الكاتب فالنتين سيدوروف، مقابلة مع فانجا، وتوقعت أنه لا أحد يستطيع إيقاف روسيا، وأنها ستهيمن على العالم، كما توقعت فانجا كذلك حربا عالمية ثالثة، تستخدم فيها الأسلحة النووية.

بجانب ذلك، تنبأت فانجا بجائحة كورونا، وهجمات 11 سبتمبر، وموت الأميرة ديانا، وكارثة تشيرنوبل النووية.

لكن من بين توقعاتها الخاطئة، أن الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأمريكية، سيواجه أزمة ستؤدي إلى انهيار البلاد، وهو لم يحدث، فالرئيس السابق ترامب واجه بعض التحديات إلا أن بلاده لا تزال صامدة إلى حد كبير.

ورغم أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب بدأت بعد وقت قصير من اندلاعها، فإنها لم تحقق أي نتيجة ملموسة، كما أن اللقاء بين رئيسي البلدين وفق طلب زيلينسكي لا يبدو قريبا.