فتاوى الصائمين..هل يقبل صوم من نام طوال نهار رمضان؟..هل تصوم المرأة إذا انقطع دم النفاس قبل 40 يوما.. حكم من أصيب بمرض مفاجئٍ في نهار رمضان؟

فتاوى الصائمين

ما حكم من أصيب بمرض مفاجئٍ في نهار رمضان؟

تقيّأت أثناء الصيام.. فهل بطل صيامي؟

كيف ابدأ العلاقة التي بيني وبين الله عز وجل؟

حكم من لا يستطيع دفع كفارة الصيام

هل يقبل صوم من نام طوال نهار رمضان؟

هل تصوم المرأة إذا انقطع دم النفاس قبل 40 يوما

تكثر أسئله الصائمين فى رمضان حول أمور تتعلق بصحة الصيام والمتفجرات وفى الملف التالى يوضح صدى البلد عدة أمور فقهية شغلت بال الصائمين واجاب عليها مركز الأزهر للفتوى

فى البداية.. ورد سؤال مضمونة: ما حكم من أصيب بمرض مفاجئٍ في نهار رمضان؟.. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال الأزهر في بيانه حكم من أصيب بمرض مفاجئٍ في نهار رمضان :إذا أُصيب الإنسان بمرضٍ مفاجئٍ في شهر رمضان، فإن حكمه يختلف باختلاف حالته؛ فإن كانت حالته لا يستطيع معها الصوم، بأن كان الصوم يضر بصحته فيباح له في هذه الحالة الفطر إلى أن يتم شفاؤه، ويجب عليه قضاء تلك الأيام في وقت آخر، قال تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:١٨٥].

وتابع: أما إذا كان إفطاره لا يعود عليه بالنفع في صحته بحيث لا يُساعده في التعافي من هذا المرض بل يستطيع معه الصوم فلا يجوز له الإفطار، وهذا يتقرر بحسَب تقديرِ الطبيب الثقة.

ثم ورد سؤال أخر.. تقيّأت أثناء الصيام فهل بطل صيامي؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السابق، من خلال مقطع فيديو نشره عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال علي جمعة، إن القيء على نوعين ما يسمى من زرعه القئ أي سبقه القيء، أو استقاء أي طلب خروج الطعام فإذا فعل بطل صومه.

وتابع: إذا استقاء فإن الطعام ذهب وارتد وبالتالي عليه أن يُعيد صومه، بينما من رزعه القيء فإنه يخرج ولا يرتد فلا يفسد ولا يعيد صيامه.

فيما قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، إن الاستغفار محور مهم يؤثر في حياتنا، خاصةً عند الأزمات، وعند تقلب الزمان علينا؛ ارتفاع أسعار، هجوم وباء، نسميها "الوباء، والبلاء، والغلاء"، قد يصيب ذلك الإنسان على سبيل الرحمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وذلك أنه أمرنا حتى نخرج من تلك الحالة الردية إلى الحالة المرضية " بالاستغفار".

وتابع علي جمعة من خلال برنامج “القرآن العظيم” على “صدى البلد”: إن "الاستغفار" محورا مهم في العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى؛ علينا أن نستغفر من الذنوب ومن الخطايا التي صدرت منا بقصد أو بغير قصد، بعلم أو بغير علم، وأن ندعوه ونقول له : "يا رب اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم".

وأضاف: هناك أمور تتم بالقصد وبالعلم، وهناك أمور تتم من غير قصد، "اللَّهُمَّ اغفِرْ لنا ذَنوبنا كُلَّهُا : دِقَّها وجِلَّهُا، وأَوَّلها وَآخِرَهُا، وعلانيتها وَسِرَّها، ونقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس"، هذه ألفاظ سيدنا ﷺ وهو يعلمنا كيفية الاستغفار " إنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وأَتُوبُ إلَيْهِ في اليَومِ أكْثَرَ مِن سَبْعِينَ مَرَّةً " وهو العبد الرباني.

وأوضح: رأينا قبل ذلك سيدنا نوح ينصح قومه {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا } ، وسيدنا هود ينصح قومه فيقول : {وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ} إذًا الإنسان بين الشكران والكفران، إما أن يشكر وإما أن يكفر -"يكفر" يعنى يأبى أن يحمد وأن يشكر- ، لكنه ينصحهم –ونحن أيضًا- بأن المدخل الصحيح هو الاستغفار " كلُّ ابنِ آدمَ خطَّاءٌ ، وخيرُ الخطَّائينَ التَّوَّابونَ ".

وشدد على أن "الاستغفار" محور مهم للغاية في حياتنا كلها خاصه في أيام نفحات الله " إِنَّ لِرَبِّكُمْ عزَّ وجلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا " يعنى كأن النفحة الربانية تنزل من السماء، فنتعرض لها، كنا نرى الأولاد الصغار يتعرضون للمطر لأنه حديث عهد بربه، يعنى كأن الله سبحانه وتعالى أنعم لنا به الآن، فكانوا يفرحون به باعتباره طهر، وباعتباره غيث، وباعتباره سبب للحياة { وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} فكانوا يتعرضون له، النفحات كذلك : " نفحات يوم الجمعة، نفحات رمضان، نفحات الأيام المباركة، العشر الأوائل من ذي الحجه بما فيهم يوم العيد، ليلة النصف من شعبان { فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ }... وهكذا نفحات ربانية ؛ فتعرضوا لنفحات الله.

حكم من لا يستطيع دفع كفارة الصيام .. سؤال أجاب عنه الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، من خلال برنامج يحدث في مصر على شاشة mbc مصر.

وقال مبروك عطية خلال بيانه حكم الإفطار في رمضان، إن من لا يملك ثمن الكفارة تترك ولا تسقط حتى يستطيع دفعها، مشيراً إلى أن هناك من يفطر في رمضان لأسباب مختلفة كالمرضى والحامل والمرضع، والمسافر وغير ذلك، ويجب إطعامهم وليس إجبارهم على الصوم.

هل يقبل صوم من نام طول نهار رمضان؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال فيديو منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”.

وأجاب عن هذا السؤال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصيام طوال النهار صحيح لكن صاحبه فرط في الذكر، ولا ينبغي أن يصل إلى هذه الدرجة، يجعل له فترة يقيل فيها، ويجعل باقي يومه للذكر والقيام والصلاة.

وشدد على ضرورة مجاهدة هذه العادات التي تضيع الأجر، موضحاً أن المحب دائما يستاق إلى الذكر والعبادة والطاعة وملاقاة الله تبارك وتعالي في الأوقات التي ترضيه تبارك وتعالى، وعليه أن يعلم أن رمضان شهر طاعة وعبادة وعليه ألا يضيع الوقت في غير موضوعه.

وأشار الى أن النوم طول نهار رمضان لا يفسد الصوم ولكن يفوت على نفسه خير كبير هو أحوج الناس إليه، فالمسلم على موعد مع الله لمضاعفة الحسنات.

وأوضح أن المسلم يأثم على نومه طول النهار في حال تفويته للصلوات المفروضة فيقوم عند أذان المغرب ويترك الصلوات بدون أدائها، فهنا يأثم على فعله هذا بالرغم من أن صيامه صحيح وقبول الصيام يرجع إلى الله عزوجل.

هل تصوم المرأة إذا انقطع دم النفاس قبل 40 يوما .. سؤال ورد الى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك

وأجابت عائشة عمرو، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن السؤال قائلة: إن النفاس يُعد مانعًا من موانع الصيام، فإذا زال هذا المانع وجب على المرأة الاغتسال والصلاة والصيام.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: أنه يجب على النفساء قضاء الأيام التى أفطرتها فى رمضان بعد انتهائه متى تيسر لها ذلك، لقوله تعالى “فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر”.

وقالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه إذا انقطع الدم بعد الولادة، ورأت المرأة علامة الطهر -وهي جفوف المحل أو القصة البيضاء- فقد انقضى نفاسها، ووجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم في رمضان، وإن كان ذلك قبل مرور الأربعين يوما، لأن العلماء متفقون على أن أقل النفاس لحظة، فمتى رأت المرأة الطهر اغتسلت وصلت وصامت.

وقد سئل العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن امرأة كان من عادتها أنها إذا ولدت تقعد أربعين يوما لم يأتها الطهر, فلما أن ولدت الولد الثاني لم تنظر بعد ثلاثة أيام شيئا من عادتها التي كانت عليها وهي الأربعين، فهل تغتسل وتصلي إذا لم تر الدم، وإذا انقطع عنها أياما ثم عاد إليها فما الحكم فيما صلته، هل تقضيه أم لا؟

(فأجاب): بأنه حيث انقطع دم الحائض أو النفساء - بأن كانت بحيث لو أدخلت القطنة إلى فرجها خرجت بيضاء نقية - وجب عليها أن تغتسل وتصلي، وجاز للزوج أن يطأها، سواء انقطع دمها قبل عادتها أم لا.

وأما إذا عاد في مسألة النفاس بعد الخمسة عشر يوما فهو حيض، وزمن الانقطاع طهر فتقضي صلواته إن فاتتها.