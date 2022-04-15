الحلقة 13 من مسلسلات رمضان.. لجان إلكترونية لـ خيرت الشاطر بـ الاختيار 3..نيللي كريم مهددة بخطف ابنتيها

شهدت الحلقة 13 من المسلسلات التي تعرض ضمن موسم دراما شهر رمضان 2022، العديد من التطورات والأحداث، وخلال السطور التالية، نقدم لكم ملخصًا كاملاً لما تم عرضه خلالها.

الاختيار 3

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل الاختيار 3، كشف الأجهزة الأمنية لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ولجان إلكترونية تابعة لشركة يملكها خيرت الشاطر تستهدف ترويج شائعات عن الدولة، واتجاه الإخوان لإقالة الفريق عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع في عهد محمد مرسي.

كما رصدت الحلقة حوارا مستمرا بين فئات مختلفة للشعب المصري حول محمد مرسي ولغته الإنجليزية المهتزة، وعدم قدرته على إدارة البلاد، وعمليات مشبوهة تتم لنقل الأموال والأسلحة للجماعات الإرهابية.

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل الاختيار 3، إصدار أسامة ياسين وزير الشباب أوامر بتجنيد أشخاص من المراكز الشبابية والمعسكرات الرياضية لتدريبهم على القيام بعمليات إرهابية وانتحارية.

كما تحدث خيرت الشاطر مع رجاله عن ضرورة تجهيز كتائب من شباب الإخوان جاهزة ومستعدة للقيام بعمليات نوعية.

وأوضحت الحلقة الـ13 من مسلسل الاختيار 3، كشف الأجهزة الأمنية لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ولجان إلكترونية تابعة لشركة يملكها خيرت الشاطر تستهدف ترويج شائعات عن الدولة، واتجاه الإخوان لإقالة الفريق عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع في عهد محمد مرسي.

كما رصدت الحلقة حوارا مستمرا بين فئات مختلفة للشعب المصري حول محمد مرسي ولغته الإنجليزية المهتزة، وعدم قدرته على إدارة البلاد، وعمليات مشبوهة تتم لنقل الأموال والأسلحة للجماعات الإرهابية.

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل الاختيار 3، اجتماع خيرت الشاطر مع سعد الكتاتني للحديث حول عدم تعاون الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الشباب أنذاك مع الجماعة، وعدم قدرتهم على السيطرة عليه.

وقال خيرت الشاطر إن شهر العسل بين السيسي والجماعة انتهى، ورفض منحه فرصة أخرى لمحاولتهم على تطويعه، وفي نفس الاجتماع اتفق على إنشاء الحرس الثوري وبدء تدريب شباب الجماعة على ارتكاب عمليات نوعية.

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل الاختيار 3، لقاء تحذيريا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد مرسي بعد تأكد وزير الدفاع من تعمد اللجان الإلكترونية التابعة لمكتب الإرشاد من إهانة الجيش وقياداته.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع لمحمد مرسي:" المساس بالقوات المسلحة أمر غير مسموح به بأي شكل.. القوات المسلحة ملتزمة الحياد طوال الفترة اللي فاتت وبعيدة عن المشهد السياسي بكل صراعاته.. طلعوا الجيش بره الخلاف".

واستطرد السيسي محذرا:" الجيش المصري جيش وطني عظيم واحنا نستحمل الحديد والنار لكن نتخدش من الكلمة.. الإهانة في العسكرية المصرية هي إساءة منتحملهاش .. احنا اتحملنا كتير جدا السنتين اللي فاتوا علشان المصلحة العليا للبلد ولكل المصريين.. ابعدوا الجيش عن السياسة واللي بيحصل ده لازم يتوقف ودلوقتي".

وأكد الرئيس السيسي على مكانة الجيش قائلا:" مفيش دولة محترمة جيشها بيتشتم ..ده جيش مصر وأنا مش هسمح بده".

الكبير اوي

شهدت احداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل “الكبير أوي” الجزء السادس العديد من الاحداث الكوميدية.

اكتشف حزلقوم أن حلقوم الصغير ليس ابنه وان هنالك رجل كان يقلد صوت سيدة وهو الذي ابلغه بخبر الحمل.

واكتشفوا حقيقة الامر عندما سقط حلقوم في الترعة ليكتشفوا انه غير ملامحه بالميكاب ليكون شبهه وأنه يلبس باروكة.

وجوه

شهد مسلسل وجوه الحلقة 13 تطورا جديدا في الأحداث، حيث تذهب سلمى أو حنان مطاوع إلى شقيقتها من أجل أن تثبت لها أنها كانت مظلومة ولم تخن زوجها سليم، وأن كل ما حدث مجرد خدعة شارك فيها زوجها سيلم أو عابد عناني ومروان أو محمود عبد المغنى.

وتقرر سلمى إبلاغ الشرطة على مروان والمستشفي التي يستخدمها في تجارة الأعضاء ويتم القبض على مساعدته.

شغل فى العالى

شهد مسلسل شغل فى العالى الحلقة 13 تطورا جديدا فى الأحداث وتحصل شيرين رضا على مؤخرها بعد الطلاق من نضال الشافعى وقيمته مليون دولار.

بينما تتخلص فيفى عبده من محمد مرزبان عندما تضع فى سيارته بمساعدة فريق العمل التابع لها اكياس دقيق وتبلغ الشرطة عن حمله مخدارت وهو الامر الذى يدفع الشرطة للقبض عليه.

فاتن أمل حربي

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من الاحداث المشوقة.

تلقت نيللي كريم، مكالمة من السيدة المجهولة التي وضعت شنطة الفلوس أمام غرفتها، وطلبت منها تزوير عقد شقة نظراً لعملها بالشهر العقاري مقابل الاموال.

ورفضت نيللي كريم، عرضها وطلبت منها أن تأتي وتأخذ أموالها وإلا سوف تعطيها للشرطة، فقامت السيدة بتهديدها بخطف ابنتيها.

بيت الشدة

شهد مسلسل بيت الشدة الحلقة 13 تطور جديد فى الاحداث حيث يقوم احمد وفيق بتوفير عمل الى احمد التهامى الذى يبحث عن عمل من اجل القدراة على توفير المال لعلاج والدته.

بينما تتذكر وفاء عامر قصة زواجها الذى يعود ليعاتبها بعد ان يستولى على ممتلكاتها.

سوتس بالعربي

شهدت الحلقة رقم 13 من مسلسل سوتس بالعربي خلاف حاد بين تارا عماد وأحمد داود “ليلى وآدم” بسبب محاولتها كشف مشاعرها تجاهه لكنه رفضها بعدما أخبرته من قبل أنها لن ترتبط به.

التقى آدم وليلى بحبيبته شيرين وطايل زميلهما في مكتب المسيري وأثارت غيرته ما تسبب في أزمة بينه وبين شيرين وتهديدها له بتركه في حالة عدم اتخاذ قرار بشأن علاقتهما.

في الوقت نفسه وقع زين ثابت في أزمة كبيرة ترددت على حياته من الماضي، بعدما اكتشف آدم أن مديره كان يعمل في الماضي وكيل نيابة وكان مديره في ذلك الوقت الذي لعب دوره كضيف شرف الفنان عبد الرحيم يتلاعب في الأدلة لصالح قضايا معينة، وهو ما اكتشفته جهات رقابية في الدولة اثناء ترشحه لمنصب كبير.

حاولت المفتشة القضائية التي لعبت دورها الفنانة هبة عبد الغني طلب مساعدة زين لإثبات التهم على مديره السابق أو اتهامه بالتورط معه، لكنه في النهاية قرر إثبات أخطاء مديره الذي ترك العمل بدلا من مواجهته في الماضي، وذلك بمساعدة فريدة المسيري.

مكتوب عليا

بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "مكتوب عليا" بمشهد انتحار خالة جلجل الفنانة عزة لبيب، والدة روقه "أيتن عامر"، بعد أن علمت أن جلجل يرغب في الزواج من سلمى “هنادي مهنا”.

وخلال العزاء طلب جلجل ببجاحه أن تقوم روقه بالاتصال بسلمى وإبلاغها أنها لا تحبه، يذهب إليه بدوي "عمرو عبدالجليل" إلى المنزل متحججا بالعزاء، ثم تذهب سلمى أيضا لتقديم واجب العزاء.

وخلال العزاء في المنزل تبلغ روقه عائلة جلجل بأنه خطب سلمى، وفي ظل أجواء العزاء لا يبالي جلجل، فتغضب منه والدته، ويسعى بدوي إن يستقطبه خارج المنزل في حين يحاول جلجل التهرب منه ولكن لا يتمكن من ذلك.

ثم يقوم بدوي وشاهين باختطاف جلجل وتهديده بالقتل، فيكشف لهم جلجل أنه يعرف الحقيقة كاملة في تفاصيل الميراث من زوجته، فيتفهم بدوي الأمور ويتراجع في قرار قتله ويتركه في الشارع ويرحل، وعندما يعود جلجل إلى منزله يجد روقه في انتظاره، ثم تتصل به سلمى لتعرف موقف أسرته من خطوبته لها، وتدور مكالمة شاعريه بينهما، في حين تتنصت روقه عليهم وهي تبكي مما تسمعه بأذنها.

يصحو جلجل من نومه في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده كلمات (العين الحمرا) و (الشمعة الأخيرة)، فيبدأ رحلة جديدة للبحث عن تفسير هذه الكلمات، وعندما يخرج من غرفته يجد والدته جالسه وغاضبة منه، فتبلغه جليلة شقيقته الصغرى "هنا زهران" بأن الأسرة بأكملها غاضبة منه ولا يرغبون في التعامل معه، ثم يدخل علاء "محمد طعيمة" ومعه جيجي "هلا زهران" في خناقة مع البواب أمام جلجل بسبب مفتاح الاسانسير.

يذهب جلجل إلى الشركة التي أصبح مالكها بحكم ميراث زوجته شقيقة بدوي، ويتصل بصديقه سيد "محمود السيسي" ليلحق به في الشركة، ثم يذهب جلجل إلى الشركة ويستدعي كافة الموظفين ويبدأ في إظهار العين الحمرا لهم تطبيقا للكلمة التي ظهرت على يده، ويبلغهم أنه أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة، ويشتبك مع الموظفين وينفعل عليهم.

يعرف بدوي أن جلجل ذهب للشركة فيقرر الذهاب له، ويصل سيد "محمود السيسي" إلى الشركة فيكتشف أن جلجل أصبح صاحب الشركة، ويصطحبه في جولة بالشركة، ويبدأ فب التعرف على طريقة سير العمل في الشركة وتفاصيلها، فيصل بدوي إلى الشركة ويسأله عن سبب وجوده في الشركة، فيبلغه جلجل أنه صاحب الشركة وله الحق في الإدارة، ويدخل فب خناقة معه فيضربه بالقلم أمام الموظفين، ثم يهرب من الشركة.

تتصل سلمى بجلجل وتبلغه أن والدها يرفض خطوبتهما، وتقول له أن عيد ميلاده اليوم، فيطلب أن يذهب له ويحضر معهم، ويلتقي جلجل بوالد سلمى الذي يصدمه ويبلغه أنه غير قادر على الزواج من ابنته وأنه فقير ومريض عقلي ولن يزوجه من ابنته، فيعتذر له جلجل مجددا عن الموقف الذي حدث بينها سابقا، ثم يقول له أنه تراجع عن قرار الزواج من ابنته ولكنه يحبه ويحترمه ويقدره، ويبلغه أن سلمي ستكون صديقته فقط، فيعزمه على تورتية عيد الميلاد.

في نفس التوقيت يحاول صديق والد سلمى أن ابنه يرغب في خطوبتها، ثم يقوم صديق والدها بإبلاغها إن والدها وافق على خطوبتها، فتظن أن العريس هو جلجل، وعندما يقوموا بإطفاء شمع عيد الميلاد، ويطلب والد سلمى من جلجل ألا يفتح موضوع زواجهما مره أخرى، وعند إطفاء الشمع يسقط والد سلمى مغشيا عليه فتمسح الكلمة من على يد جلجل.

مسلسل توبة :

شهدت الحلقة 13 من مسلسل توبة خروج عمرو سعد من السجن ليجد زوجته أسماء أبو اليزيد ووالده عبد العزيز مخيون قد تم قتلهم في الشقة .

بعدها يذهب عمرو سعد لدفن زوجته ووالده حيث ظهر الحزن الشديد علي ابنه خلال المشهد .

بعدها يعلم توبة في نهاية الحلقة ان سيد الاجنبي هو من قام بقتل زوجته ووالده حيث عثر علي قطعة من خاتمه.



مسلسل المشوار :

وشهد مسلسل المشوار الحلقة 13 العديد من الأحداث، حيث يواصل ماهر الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، الهروب من الرجال الذين يريدون الحقيبة الموجودة معه والتي تحتوي على الآثار، وفي أثناء ذلك يواجه ماهر العديد من الصعاب في مواجهة رجال خطيرين .



فيما أعترف محمد رمضان لابن عمه بشأن الاثار التي يحملها معه حيث دار بينهما حديث مطول.

المداح 2:

شهدت أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة النجم حمادة هلال، والمذاع على شاشة mbc مصر، بعض المفاجآت الغامضة التى قلبت الأحداث رأسا على عقب.

حيث لاتزال "الحاجة صفاء" حنان سليمان، ترقد في المستشفى على خلفية تدهور حالتها الصحية بعد مس الجن لها، فتذهب رحاب "هبة مجدي" للمستشفى لزيارة الحاجة صفاء ومواساة صابر المداح "حمادة هلال"، لتتفاجئ بوجود جميلة "ولاء الشريف"، فتبدأ الغيرة تدخل قلبها وتشعل الأحداث.

بعدها يبدأ عبدالرازق مساعد حسن "خالد سرحان"، في الكشف عن سر كبير من أسرار المرحوم غالب صاحب الوكالة التى يديرها حسن زوج دنيا عبدالعزيز، بعد العثور على كتب السحر والعلاج بالأعشاب، ليدخل برأسه طريق غير شرعي من أجل كسب الأموال ويقتنع حسن بهذا التفكير.

ثم تتوالى مفاجآت الحلقة بهروب "هبة" شقيقة صابر المداح، قبل إجرائها تحليل الـDNA لإثبات صلتها به وبوالدته الحاجة عفاف "عفاف رشاد"، مما يثير الجدل حولها ويجعل صابر يبحث عنها بشتى الطرق لمعرفة خباياها وتفاصيل ظهورها لهم.

بعدها يتلقى صابر المداح، صدمة كبرى بعد علمه بخبر حرق أرضه الزراعية، فيذهب لمعالج روحاني ويروي له تفاصيل رؤيته للشمعدان السباعي شعار الجن الذي يظهر له دائما، فيخبره المعالج بأن هذا الرمز ينبأ له بشيئين الأول هو موته، والثاني لم يخبره به حتى يكون مفاجأة الحلقة الجديدة.

بابلو

حملت الحلقة 13 من مسلسل بابلو العديد من الاحداث ومنها الافراج عن بابلو ( حسن الرداد) بعد شهادة ندي ( اروي جودة ) انه كانت معه وقت مقتل جلال .

ومن ناحية أخرى بدأت علاقه حب بين ندي وبابلو، وهو ما دفعه لاصطحابها معه في حفل خطوبة شقيقة توحه ( نجلاء بدر ) والدكتور ( محمد العمروسي ) الا ان توحه بدت علامات الغيرة عليها.

يوتيرن :

شهدت الحلقة 13 من مسلسل يوتيرن العديد من الاحداث ، ومنها طلب موني ( صفاء الطوخي ) الطلاق في حال استمرار زوجها مع زوجته الثانيه ، وقد تركت المنزل ومنحته مهلة للتفكير.

اما المفاجأة فكانت ان السيدة التي تم صدمها كل من يارا ( ريهام حجاج ) وخالد ( كريم قاسم ) مازالت علي قيد الحياة ولم تمت واتضح ان شوقي ( محمود حافظ ) كان يخدعهما.

مين قال :

وجاءت أحداث الحلقة 13 من مسلسل مين قال عديدة ، ومنها قام والدة شريف ( أحمد داش ) بمحاولة الغاء السجل التجاري بعد معرفتها بمشروع نجلها ، إلا أنها وجدت أن الأمر معقد .

أما جلال ( جمال سليمان ) فقد تمكن من ايجاد فرصه عمل في مصنع آخر بعد أن أبلغت زوجته ابنها بترك والده للعمل ، وقد قام بعمل ملف عن أبرز الشركات التي تحتاج إلى خبرته وآرسله له عن طريق والدته.

وخلال الحلقة استعرض شريف وصديقه مشروعهما في المسابقة الخاصة بالشباب اصحاب المشاريع الصغيرة.

جزيرة غمام

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل جزيرة غمام احداث مثيرة وزار الجزيرة احد الكبارات وطلب من العمدة ان يحضر له شيخ يمكنه ان يقرأ الطالع.

وفي مشهد غامض قامت ام الفتاة شنظس التي قتلت بالجزيرة بضرب احد السكان في الليل وتقييده.

دايما عامر

بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل دايما عامر، بأحداث مثيرة حيث خسرت مدرسة رؤية، المسابقة التي سافروا من اجلها إلى الغردقة وانفعل أبو الوفا، صاحب المدرسة، والذي يجسد دوره الفنان عمرو عبد الجليل، ليتهم ميس زهرة (لبلبة)، بالتقصير، وحاول مصطفى شعبان احتواء الموقف وتوضيح ان الأزمة ليست في مديرة المدرسة.

رانيا وسكينة

الحلقة الثالثة عشر من مسلسل رانيا وسكينة بمحاولة العصابة واسرة مى عمى الوصول لها هى وروبي بعدما وقعوا يد تجار اثار وجدوها بعربية الموتى التي هربوا بها.

وعلى جانب شهدت عائلة مى عمر صراعات فكبيرة فأكتشف احمد كرارة ان عمرو الشناوي زوج شقيقته يسجل له في غرفته ووقع صراع بينهما واعترف له انه من قتل والده وحبس شقيقته وسيقتله اذا تحدث.

مسلسل العائدون

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الثالثة عشرة من المسلسل.

وبدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل العائدون، بتدريب علاء (الفنان محمد عادل) على التدريبات النظرية والعملية المطلوبة له قبل أن تزرعه المخابرات المصرية داخل تنظيم داعش.

ويخبره عمر (الفنان أمير كرارة) بما سوف يفعله أولا داخل القناة التابعة للإخوان قبل الانفصال والهجرة إلى داعش، فيقول له بأن زميله الذي كان يعمل مصورا في القناة، ويروجون لاختفاءه قصريا، لم يسافر إلى مصر، ولكنه انضم إلى داعش وغير اسمه.

ويطلب عمر من علاء بأن يتواصل مع زميله السابق (أبو بلال) المنضم إلى داعش، من أجل تسهيل مهمة الانضمام له، وينفذ بالفعل.

وبعدها يوضع لعلاء اختبار للهروب والتخفي، وهو تكليفه بمهمة تسليم ساعة لشخص والهروب من مجموعة تراقبه تابعه للضابط خالد (الفنان هاني رمزي)، وينجح بالفعل في ذلك.

يقوم أبو بلال بإبلاغ داعش بمواصفات علاء ويخبره بضرورة ضمه، فيعود سياف (أحمد الاحمد) إلى رئيس جهاز استخباراتي اجنبي يدير داعش، ويخبرهم بأمر علاء أولا، فيطلبون منه مهلة 48 ساعة اولا، قبل إعطاءه الموافقة.

مسلسل ملف سري

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، حيث تسعى عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى وإبعاده عن قضية غسيل الأموال.

وخلال أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل ملف سري، تقوم مريم المالكي (الفنانة عائشة بن احمد) بتقديم شهادة كاذبة أمام النيابة، وتقول إن المستشار يحيى عز الدين (الفنان هاني سلامة) كان متواجدا اثناء مقتل خطيبته نور (رحمة حسن) وشريف المالكي، ثم تعدل عن كلامها وتخبره وكيل النيابة بالحقيقة فتثير شكه.

وتقوم الشرطة بالقبض على حازم (الفنان ادوارد) وتتهمه بقتل شريف المالكي ونور، بسبب وجود بصمات الأول في موقع الحادث.

ويتم العثور على يوسف المالكي (الفنان ماجد المصري) مدفوناً تحت الأرض، وتذهب إليه زوجته فريدة (الفنانة دينا) مع ابنته (الفنانة كارولين عزمي) في المستشفى، لكنه لم يتعرف عليهما بسبب فقده للذاكرة.

مسلسل انحراف

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل انحراف، العديد من الأحداث المثيرة، والتي لبت رغبة الجمهور بعدما طالب حور"تقدمها النجمة روجينا"، على مدار الحلقات الماضية بالانتقام الشديد من المعلمة فوزية" تقدمها الفنانة القديرة لوسي"، بعدما اتفقت مع دبور "يجسده الفنان رامي الطمباري"، على إجبار هدير "تجسدها الفنانة نانسي صلاح"، على قتل أطفالها، وقد كان بعد قيام فوزية ودبور بتعذبها بشكل شديد.

وبدأت الحلقة الـ14 من المسلسل بتخطط حور للانتقام من فوزية، فقامت حور بتهديد فوزية لإعطاءها مبلغ 200 ألف جنية مقابل تسليم الكارت الـ"فلاشة" التي تحتوي على جريمة القتل كاملة وتوضح بشكل كامل اشترك فوزية في الجريمة، خاصة بعدما تم الافراج عنها من النيابة لعدم ثبوت أي دليل ضدها ولكن مع تسليم الكارت، الوضع يتغير وتصبح متهمة لهذا وافقت فوزية على طلب حور.

ثم تنتقل كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز إلي مكان مهجور، لتقوم حور "روجينا"، بتسليم فوزية "لوسي" الكارت "الفلاشة" الذي يحتوي على جريمة القتل كاملة، حيث قررت فوزية الذهاب لحور لتلتقي بها وتتخلص من الفيديوهات التي تدينها، لكن حور كانت تخطط لقتلها ولكن بعد سماع الأسباب التي دفعتها لارتكاب جريمة بحق هدير وأطفالها.

وحاولت فوزية قتل حور في البداية لكنها، لم تنجح، خاصة أن حور كانت تنصب لها فخ ، حيث وضعت العديد من الأسلاك الكهربائية، في المكان الذي وضعت فيه الـ "فلاشة"التي تحتوى على فيديوهات تدين فوزية، وعندما ذهبت فوزية للحصول عليها وقعت في فخ حور، خاصة بعدما أخبرتها حور في حالة الانتقال من مكانها سوف تقتلها بالكهرباء، فرضخت فوزية لكلام حور، وبدأت تحكي لها تفاصيل ما حدث.

وشهدت الحلقة مباراة تمثيلية، بين روجينا ولوسي، خاصة في الحوار الذي دار بينهما، قبل قتل حور لفوزية، في مشهد قدمته لنا المخرج روؤف عبد العزيز، بشكل رائع، سوا من حيث اختيار المكان الذي تم فيه اللقاء وكذلك اختيار زوايا التصوير، والكادرات المختلفة التي تعبر عن أدق تفاصيل المشهد، حيث استطاع المخرج ترجمة الفكرة المكتوبة بشكل عبقري، ونجح بالسرد البصرى ان يعبر عن كل ما يجول داخل نفسية حور و فوزية وأن يقول الكثير، ويعبر عن كل الانفعالات بشكل بارع، كما سلط الضوء على على تفاصيل ما حدث بشكل مبهر.

وقامت فوزية بسرد تفاصيل ما حدث لجعلها تتفق مع زوجها دبور، على أجبار هدير"نانسي صلاح" على قتل أطفالها، وقالت أنها تزوجت دبور من أجل إنجاب الأطفال وعندما لم تكن لديها القدرة على الإنجاب، وقامت بزواجة من هدير لينجب أطفال منها ويصبحوا أطفالها، متابعة أن ذلك لم يحدث، خاصة بعدما شعرت أن دبور يحاول دائما أبعاد الأطفال عنها في حين هدير لم تفعل ذلك، لهذا قررت الانتقام من دبور وهدير وقتل الأطفال.

وتابعت فوزية أنها قامت بتعذيب هدير"نانسي صلاح" بشكل بشع، وذلك مساعدة دبور، ليجبرها على إغراق أطفالها في المياه وتصويرها بالهاتف حتى لا تقوم بالإبلاغ عنهم فيما بعد، وبالفعل قامت هدير بإغراق طفليها ووضعتهم في أكياس داخل حقيبة سفر وألقت بها في الرشاح، وعندما سمعت حور كل تفاصيل ما حدث، قررت تعذيب فوزية بشكل بشع عن طريق استخدام الكهرباء في تعذيبها حتى الوفاة، وهذا ما حدث فقامت حور بتوصيل تيار الكهرباء بجسدها حتى الوفاة، على انغام الموسيقى المفضلة لديها في كل جريمة قتل لتنتهي الحلقة.