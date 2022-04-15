أخبار التوك شو..مصطفى بكري: لا أحد ينكر دور السلطة القضائية والشعب خلال حكم جماعة الإخوان..شوقي علام: الفتاوى التي تقول إن شرب الدخان لا يفطر شاذة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عدد كبير من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:



مصطفى بكري: لا أحد ينكر دور السلطة القضائية والشعب خلال حكم جماعة الإخوان..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه لا أحد ينكر دور السلطة القضائية ودور الشعب المصري، خلال فترة جماعة الإخوان، مؤكدا أن الشعب المصري العظيم أول من رفع شعار “يسقط يسقط حكم المرشد”.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن جماعة الإخوان تأمرت على الدولة المصرية، خاصة بعد براءة المتهمين في موقعة الجمل، حشد الإخوان كل طاقاتهم ضد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وقرار تعيينه سفيرا في الفاتيكان، وأعلن النائب العام رفضه لقرار جماعة الإخوان.

شوقي علام: الفتاوى التي تقول إن شرب الدخان لا يفطر شاذة.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين جميع زوجاته، مؤكدا أن زوجات الرسول كن يسعدن لسعادته.

وأضاف شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “مكارم الأخلاق”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمد رزق”، ان الفتاوى التي تقول أن شرب الدخان لا يفطر شاذة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

استعرضت نشرة الأخبار المذاعة على القناة "الأولى"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 15-4- 2022، في القاهرة والمحافظات.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيكون طقس الغد مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة :

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 27

الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 23

الناس شايفانا حشرات؟|حمو بيكا لـ هاني شاكر: إحنا بشر وتعبنا ..فيديو

انفعل مطرب المهرجانات حمو بيكا، على الهواء وذلك بعد سؤال :" لو صدر قرار بمنعك من الغناء فى الخارج"، ليرد قائلا "حسبي الله".

وأضاف المطرب حمو بيكا، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أى حد بيمنع لقمة عيشي برفع إيدي للسماء وبحسبن عليه.

حسن شاكوش باكيا : عمري ما تاجرت بمرض أمي بالسرطان |فيديو

أكد المطرب حسن شاكوش، حزنه من كثرة الشائعات التي تزعم متاجرته بمرض والدته على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "أنا على آخر الزمن أتاجر بمرض أمي، ورغم المشاكل اللي معايا عمري ما طلعت قلت أمي عندها سرطان أو بصرف على علاجها أو على عائلتي".

وأضاف المطرب حسن شاكوش، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أمور عائلته حاجة خاصة به ومن الأمور التي يكتمها بينه وبين نفس، متابعا: "لما بقعد افكر في مرض امي بيجي عليا وقت بقول يا رب يجي لى أنا ويشيله عن امي".

ارتباط الجمهور بـ هدية.. مخرج الكبير أوي: كنا خايفين من شخصية مربوحة

كشف المخرج أحمد الجندي، مخرج مسلسل الكبير أوي، تفاصيل وكواليس المسلسل الذي يعرض في دراما رمضان هذا العام .

وقال أحمد الجندي في حواره على قناة " إكسترا نيوز "، :" كنت أتوقع نجاح الوجوه الجديدة في مسلسل الكبير أوي ".

رحمة أحمد عن مشاركتها في الكبير: أحمد مكي ساندني.. واللهجة كانت صعبة

كشفت الفنانة رحمة أحمد، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل الكبير أوي 6 مع الفنان أحمد مكي ، وكواليس شخصية مربوحة .

وقالت رحمة أحمد في حوارها على قناة " إكسترا نيوز " :" ما رأيته من نجاح كرم من ربنا “ مضيفة:” أهم حاجة الواحد يعمل اللي عليه في عمله، وأشكر أحمد مكي بشكل كبير ".

رعب نجلاء بدر خلال رامز موفى ستار: يا مصيبتى دا فيه تماسيح

حلت الفنانة نجلاء بدر ضيفة اليوم في برنامج " رامز موفي ستار " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " تقديم الفنان رامز جلال .

ودخلت نجلاء بدر فى حالة رعب شديدة خلال تنفيذ المقلب بها، وبدأت تصرخ قائلة:" يالهوى يا مصيبتى دا فيه تماسيح".



مش هي| عمرو زكي: كنت مرتبط بفنانة صديقة لـ منة فضالي ..فيديو

كشف لاعب كرة القدم السابق عمرو زكى "البلدوزر"، حقيقة ارتباطه بالفنانة منة فضالي.

وأكد عمرو زكى لاعب منتخب مصر نادى الزمالك السابق ضيفا ببرنامج “سابع سما” المذاع على قناة “النهار”، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، أن منة فضالى صديقته فقط، وأول فتاة عرفها بالقاهرة.



جمال العدل : عمرو دياب رفض"شورت وفانلة وكاب"واخترنا السقا بديلا|فيديو

قال المنتج جمال العدل، إن الهضبة عمرو دياب كان سيؤدي بطولة فيلم شورت وفانلة وكاب، موضحًا: "قعدنا معاه واتفقنا، وكنا في بداية المرحلة اللي الرجالة كانوا بيلبسوا فيها شورتات وجزم من غير شرابات، وعملنا فريم على قد عمرو دياب".

وأضاف العدل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "عمرو دياب خاف واعتذر في الآخر، واشتغلنا مع أحمد السقا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية وفيلم همام في أمستردام، وكان مؤهل يبقى بطل، وبالفعل شارك في أول بطولة منفردة له في فيلم شورت وفانلة وكاب".

