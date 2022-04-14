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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى بكري: لا أحد ينكر دور السلطة القضائية والشعب خلال حكم جماعة الإخوان..فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه لا أحد ينكر دور السلطة القضائية ودور الشعب المصري، خلال فترة جماعة الإخوان، مؤكدا أن الشعب المصري العظيم أول من رفع شعار “يسقط يسقط حكم المرشد”.

 

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن جماعة الإخوان تأمرت على الدولة المصرية، خاصة بعد براءة المتهمين في موقعة الجمل، حشد الإخوان كل طاقاتهم ضد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وقرار تعيينه سفيرا في الفاتيكان، وأعلن النائب العام رفضه لقرار جماعة الإخوان.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن المستشار أحمد الزند، كان له دور واضح، خلال تلك الفترة الصعبة، ووقف بكل جسارة وقوة دفاعا عن القضاء المصري.

 

وأشار مصطفى بكري إلى أن المستشار أحمد الزند طالب مرسي بوقف الأعلان الدستوري، ووقف قرار نقل المستشار عبد المجيد محمود بنقله للفاتيكان.

 

وأكد مصطفى بكري، أن الرئيس عبد السيسي قد حذر جماعة الإخوان، من الإعلان الدستوري، خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن السيسي قد أكد ان الإعلان الدستوري سيجر الدولة نحو مزيد من الفوضى. 

 

مصطفى بكري النائب العام جماعة الإخوان الدولة المصرية الشعب المصري

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