ارتباط الجمهور بـ هدية.. مخرج الكبير أوي: كنا خايفين من شخصية مربوحة

كشف المخرج أحمد الجندي، مخرج مسلسل الكبير أوي، تفاصيل وكواليس المسلسل الذي يعرض في دراما رمضان هذا العام .

وقال أحمد الجندي في حواره على قناة " إكسترا نيوز "، :" كنت أتوقع نجاح الوجوه الجديدة في مسلسل الكبير أوي ".

وأضاف أحمد الجندي : "الوجه الجديدة موهوبة ولديهم طاقة رهيبة لتقديم أفضل أداء ".

وأكمل أحمد الجندي :" كنا خايفين من فكرة شخصية مربوحة بسبب ارتباط الجمهور بشخصية هدية التي قدمتها دنيا سمير غانم".

ولفت أحمد الجندي:" دنيا سمير غانم من أجمل وأعظم الممثلات، والجمهور بيحبوا شخصية هدية وارتباطها بالكبير".