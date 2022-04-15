أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه نهاد سمير على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.42 جنيه للبيع، و18.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 20.12 جنيه للبيع و19.93 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 24.21 جنيه للبيع و24.4 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.88 جنيه للبيع و4.91 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 56.87 جنيه للبيع و60.42 للشراء.



