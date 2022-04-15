محافظ أسيوط: لا زيادة في تعريفة السرفيس والمواصلات العامة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات السرفيس والمواصلات العامة بجميع مراكز المحافظة بعد تعديل أسعار البنزين دون المساس بسعر السولار بناءً على قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية والتي تضمنت تعديل أسعار البنزين وزيادتها ٢٥ قرشًا للتر الواحد وتثبيت سعر السولار اعتباراً من صباح اليوم الجمعة.



ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إداراتي المرور والمواقف لتكثيف الحملات المشتركة على مواقف السرفيس والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفرض غرامات وتحرير محاضر لهم لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة.



كما كلف اللواء عصام سعد رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لمتابعة محطات الوقود بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها والتواصل في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت.



وأشار المحافظ إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الاتصال على الرقم الأرضي (2135858/ 088) لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.



يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي قررت التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع أبريل/ يونيه 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة كالآتى 7,50 جنيه للتر بنزين 80 و 8,75 جنيه للتر البنزين 92 و 9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.