رئيس مياه الشرب بالقليوبية يكرم الحاصلين علي الماجستير و الدكتوراه

كرم المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بعض العاملين الحاصلين علي درجة الدكتوراه والماجستير في مجال عملهم بالشركة وتخصصاتهم العلمية.



حيث كرم مجاهد الدكتورة/ اماني عبد الجواد لحصولها علي درجة الدكتوراه في ادارة الاعمال من كلية التجارة جامعة حلوان.

كما كرم المهندسة/ ايمان فتحي لحصولها علي درجة الماجستير من كلية الهندسة جامعة بنها.

كما كرم محمد مجدي عواد لحصوله علي درجة الماجستير في العلاقات العامة من كلية الآداب جامعة المنصورة.

وكرم رئيس شركة مياه القليوبية المهندسة/ غادة الشافعي لحصولها علي شهادة تكريم من الوكالة الالمانية giz.

ووجه مجاهد التحية والتقدير للعاملين الذين تم تكريمهم علي اجتهادهم واثني علي تميزهم وحرصهم علي اختيار بحوثهم لخدمة مجالات عملهم للارتقاء بمستوي العمل.



وأكد المهندس مصطفي مجاهد حرصه الدائم على دفع المجتهدين من العاملين دائماً للأمام، وشدد على دعمه الدائم والمستمر للعاملين المتميّزين علميًا وعمليًا، وترسيخ المبدأ القائم على أهمية العنصر البشري كمكون أساسي من مكونات الشركة وأحد عناصرها الرئيسية من عناصر التطوير الشامل الذي تشهده شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على مختلف الأصعدة.