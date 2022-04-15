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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تبرم صفقات تصدير مع السودان وأوغندا ولبنان

صدى البلد

نجحت شركة مطاحن و مخابز شمال القاهرة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية في إبرام صفقات تصديرية تم توقيعها في شهري نوفمبر و ديسمبر 2021 لمنتجات الشركة من دقيق و مكرونة و سميد و بقسماط بقيمة 250 ألف دولار لكل من السودان وأوغندا وليبيا.

 

وقال الدكتور أحمد العيسوي الرئيس التنفيذي للشركة إنه يتم حاليا إبرام صفقات جديدة لكل من السودان وأوغندا ولبنان، مشيرا إلي أن جائحة كورونا كان لها دور كبير في تراجع حجم صادرات الشركة لعدد كبير من الدول العربية والإفريقية و يتم حاليا استعادة عمليات التصدير مرة أخرى.

 

وأضاف العيسوي أنه تم تحقيق مبيعات العام الماضي بقيمة 450 مليون جنيه، ومستهدف العام الجاري الوصول إلي 600 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة تقدر بنحو 150 مليون جنيه عن العام المالي الماضي.

 

و لفت العيسوي إلي أن معدلات طحن القمح بالشركة تراجعت من 2300 طن يومي إلي 1200 طن يومي ، و ذلك بعد تنقية البطاقات التموينية من غير مستحقي الدعم التمويني والخبز المدعم، موضحا أنه مستهدف استلام 180 ألف طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم التوريد الجاري.

 

يشار إلي أنه مستهدف استلام نحو 6 ملايين طن قمح من المزارعين خلال موسم حصاد وتوريد القمح المحلي والذي بدأ في 1 ابريل الجاري و ينتهي في 31 أغسطس القادم.

 

وأوضح العيسوي أن الشركة لديها سعات تخزينية تصل الي 232 الف طن ، و هي تتنوع ما بين صوامع و بناكر، حيث توجد صومعة العاشر من رمضان سعة 60 ألف طن و صومعة مسطرد سعة 30 الف طن و صومعة المطرية سعة 10 آلاف طن ، وصومعة في منطقة شبرا الخيمة سعة 6 الاف طن.

 

وتابع العيسوي أنه يوجد ايضا بناكر تخزين ، وهي بنكر العاشر بسعة 60 ألف طن ، و بنكر مدينة السلام بسعة 12 الف طن ، و 2 بنكر في مطحن الهدي بسعة تخزينية 27 الف طن لكل بنكر ، مشيرا إلي أن البنكر هو مكان واسع محاط بكل الجهات وله فتحات تهوية.

و قال العيسوي ان شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة يتبعها 11 مطحن ، و مصنع مكرونة ، و مركز تعبئة دقيق و منتجات ملحقة من سميد و بسبوسة و بقسماط ناعم ، مشيرا إلى أن مركز التعبئة يقوم بإنتاج 130 طن دقيق يومي.

 

و أضاف العيسوي انه يتم طرح منتجات الشركة في معارض أهلا رمضان التي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظات الجمهورية ، إضافة إلي نحو 26 منفذ تابع للشركة يتم من خلالها طرح السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات من 20 الي 25٪.

و لفت العيسوي الي أنه مستهدف العام الجاري إنتاج نحو 25 طن كحك و بسكويت و بيتي فور خلال عيد الفطر المبارك ، و ذلك بزيادة 8 أطنان عن ما تم إنتاجه خلال عيد الفطر الماضي ، كاشفا أنه يتم حاليا تجهيز معرض على مساحة 1000 متر في منطقة الساحل لطرح منتجات الشركة بتخفيضات تصل إلي 25٪ للمواطنين طوال العام.

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