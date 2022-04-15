أميرة أديب تحتفل بانتهاء مين قال بفيديو من الكواليس

احتفلت الفنانة أميرة أديب بنجاح مسلسلها الجديد "مين قال" الذي انتهى عرضه بالأمس، على إحدي القنوات الفضائية، ومنصة شاهد، على طريقتها الخاصة، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ، فيديو مجمع لكواليس المسلسل مع فريق العمل.



ويشارك في بطولة المسلسل الفنان السوري جمال سليمان، نادين، و مجموعة من الوجوه الشابة منهم أحمد داش، و ديانا هشام، إلهام صفي الدين، تاليف ورشة سرد تحت اشراف مريم نعوم، قكرة و سيناريو مجدي أمين، إخراج نادين خان.



وكانت أميرة ظهرت خلال الأيام الماضية بشكل متميز في مسلسل "نقل عام" أمام الفنان محمود حميدة، حيث جسدت شخصية "نادية" ابنة الفنان محمود حميدة، التي تنتمي لأسرة متوسطة الحال، يتزوج الأب من أمرأتان الاولي ينجب منها فتاتان، و يتركها و يرحل، و الثانية ينجب منها 5 أبناء.



جدير بالذكر اذأن أميرة حققت شهرة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة انتشار فيروس كورونا، و هي الفترة التي كانت تدرس فيها التمثيل في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، و عادت الي مصر بعد بسبب عمليات الأغلاق و تعليق الطيران في العالم.



بدأت أولي أعمالها الدرامية، من خلال مسلسل "ولاد ناس" الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي، مع الفنان أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، ومجموعة من الوجوه الصاعدة، كما شاركت في مسلسل "تحقيق" الذي بدأ عرضه مؤخرا علي منصة watch it، مع الفنان احمد مالك و هدي المفتي، محمد أنور، ومجموعة من الوجوه الشابة.



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