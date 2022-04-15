أشرف زكي: روجينا تاريخ.. ومحمد سامي فضله عليها بعد ربنا

رد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على الاتهامات الموجهة ضده، بمجاملة محمد رمضان له، في مسلسل "الأسطورة"، بتقديم زوجته روجينا لدور البطولة معه.

وقال أشرف زكي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، المذاع على شاشة "المحور"، إن المخرج محمد سامي له الفضل بعد ربنا، على "روجينا" من أول "سبق الإصرار" حتى "البرنس"، مشددًا على أنه لا يوجد أي تدخل من محمد رمضان.

وأضاف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن "روجينا لها تاريخ، ومن الممثلات القلائل خريجة معهد الفنون مسرحية".

وتطرق لخلاف رحاب الجمل، وباسم سمرة، وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن :" كلاهما طيب، ولا أرى أن هناك تدخلا لاستبعادها من فيلم محمد عادل إمام".