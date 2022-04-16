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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

سحورك عندنا.. فول بالكمون والليمون وبيض أومليت بالجبن الرومي

صدى البلد

 تحتار الكثير من ربات المنزل في أختيار أطباق السحور  التي يمكن أن تقدمها لأسرتها، يجب تقديم الوجبات  الأطباق السهلة و الشهية التي لا تشعرهم بالعطش خلال الصيام.

فنقدم لكم من خلال هذا التقرير بعض الأطباق السهلة و اللذيذة لوجبة السحور من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابي

فول بالكمون والليمون 

 

المقادير لعمل الفول :



2 خيار مخلل صغير مكعبات صغيرة
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 بصل أحمر صغير مفروم
أوراق نعناع للتزيين

2 كوب فول جاف حب
ملح وفلفل
1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون
4 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 طماطم مكعبات صغيرة


الطريقة:
- يغسل الفول الجاف ويضاف إليه الماء ويُترك حوالي 8 ساعات مع تغيير الماء في منتصف المدة.
- على نار متوسطة يوضع  الفول في دماسة  مع  الزبد  ويُترك حتى الغليان.
- يُترك على نار هادئة حوالي 8 ساعات  مع إضافة ماء كلما احتاج الأمر.
- في وعاء يُوضع الفول و يتبل .
- يضاف الزيت والطماطم والبصل والبقدونس ويقلب الخليط.
- في طبق التقديم يوضع الفول  ويزين بالمتبقي من الطماطم، البصل والخيار والنعناع.
 

بيض أومليت بالجبن الرومي سالي فؤاد
 

المقادير لعمل الأومليت

 4 بيض

 ملعقة زبدة

 طماطم

 فلفل ألوان

 نعناع

جبنة شيدر

 ملح و فلفل أسود


طريقة التحضير:-

في مقلاة على النار  تذوب الزبدة وتضاف  الطماطم إلى المقلاة مع الفلفل وقلبيها قليلً و يخفق البيض في وعاء جانبًا وضعى الملح والفلفل الأسود ويضاف البيض في المقلاة ثم النعناع والجبن وقلبيه و يترك البيض حتى ينضج على النار ثم قدميه ساخنًا

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