سحورك عندنا.. فول بالكمون والليمون وبيض أومليت بالجبن الرومي

تحتار الكثير من ربات المنزل في أختيار أطباق السحور التي يمكن أن تقدمها لأسرتها، يجب تقديم الوجبات الأطباق السهلة و الشهية التي لا تشعرهم بالعطش خلال الصيام.
فنقدم لكم من خلال هذا التقرير بعض الأطباق السهلة و اللذيذة لوجبة السحور من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابي
فول بالكمون والليمون
المقادير لعمل الفول :
2 خيار مخلل صغير مكعبات صغيرة
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 بصل أحمر صغير مفروم
أوراق نعناع للتزيين
2 كوب فول جاف حب
ملح وفلفل
1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون
4 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 طماطم مكعبات صغيرة
الطريقة:
- يغسل الفول الجاف ويضاف إليه الماء ويُترك حوالي 8 ساعات مع تغيير الماء في منتصف المدة.
- على نار متوسطة يوضع الفول في دماسة مع الزبد ويُترك حتى الغليان.
- يُترك على نار هادئة حوالي 8 ساعات مع إضافة ماء كلما احتاج الأمر.
- في وعاء يُوضع الفول و يتبل .
- يضاف الزيت والطماطم والبصل والبقدونس ويقلب الخليط.
- في طبق التقديم يوضع الفول ويزين بالمتبقي من الطماطم، البصل والخيار والنعناع.
بيض أومليت بالجبن الرومي سالي فؤاد
المقادير لعمل الأومليت
4 بيض
ملعقة زبدة
طماطم
فلفل ألوان
نعناع
جبنة شيدر
ملح و فلفل أسود
طريقة التحضير:-
في مقلاة على النار تذوب الزبدة وتضاف الطماطم إلى المقلاة مع الفلفل وقلبيها قليلً و يخفق البيض في وعاء جانبًا وضعى الملح والفلفل الأسود ويضاف البيض في المقلاة ثم النعناع والجبن وقلبيه و يترك البيض حتى ينضج على النار ثم قدميه ساخنًا