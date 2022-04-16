سحورك عندنا.. فول بالكمون والليمون وبيض أومليت بالجبن الرومي

تحتار الكثير من ربات المنزل في أختيار أطباق السحور التي يمكن أن تقدمها لأسرتها، يجب تقديم الوجبات الأطباق السهلة و الشهية التي لا تشعرهم بالعطش خلال الصيام.

فنقدم لكم من خلال هذا التقرير بعض الأطباق السهلة و اللذيذة لوجبة السحور من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابي

فول بالكمون والليمون

المقادير لعمل الفول :





2 خيار مخلل صغير مكعبات صغيرة

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 بصل أحمر صغير مفروم

أوراق نعناع للتزيين

2 كوب فول جاف حب

ملح وفلفل

1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 طماطم مكعبات صغيرة



الطريقة:

- يغسل الفول الجاف ويضاف إليه الماء ويُترك حوالي 8 ساعات مع تغيير الماء في منتصف المدة.

- على نار متوسطة يوضع الفول في دماسة مع الزبد ويُترك حتى الغليان.

- يُترك على نار هادئة حوالي 8 ساعات مع إضافة ماء كلما احتاج الأمر.

- في وعاء يُوضع الفول و يتبل .

- يضاف الزيت والطماطم والبصل والبقدونس ويقلب الخليط.

- في طبق التقديم يوضع الفول ويزين بالمتبقي من الطماطم، البصل والخيار والنعناع.



بيض أومليت بالجبن الرومي سالي فؤاد



المقادير لعمل الأومليت

4 بيض

ملعقة زبدة

طماطم

فلفل ألوان

نعناع

جبنة شيدر

ملح و فلفل أسود



طريقة التحضير:-

في مقلاة على النار تذوب الزبدة وتضاف الطماطم إلى المقلاة مع الفلفل وقلبيها قليلً و يخفق البيض في وعاء جانبًا وضعى الملح والفلفل الأسود ويضاف البيض في المقلاة ثم النعناع والجبن وقلبيه و يترك البيض حتى ينضج على النار ثم قدميه ساخنًا