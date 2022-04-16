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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مزاح أطفال.. أكياس مياه تتسبب في مصرع مدير شركة سياحية بالإسماعيلية

هشام زكريا المجني
هشام زكريا المجني عليه

تسبب مزاح الأطفال بشوارع الإسماعيلية، في مصرع شاب أربعيني متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، أثر انزعاجه وغضبه الشديد بعدما القي مجهولون أكياس مياه ممتلئة بالمياه بشارع الجامعة القديمة بمحافظة الإسماعيلية وفروا هاربين.

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وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد مصرع شاب أربعيني يدعي هشام زكريا، والذي يعمل مديرا لشركة سياحية، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، حيث كان يجلس بكافيتريا بمنطقة الجامعة القديمة، وفوجئ بقيام أطفال بإلقاء أكياس المياه عليه، ثم يقوم ليحاول أن يمسك بأحدهم و يتعرض لأزمة صحية تتسبب في وفاته.

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يشار إلي أن المجني عليه قد فارق أحد أصدقائه قبل ساعات من تعرضه للواقعة، وكان قد حضر إجراءات تشييع جثمانه الي مثواه الأخيرة، ظهر نفس يوم وفاته.


وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، البحث عن مجموعة من الأشخاص قاموا بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه، علي شخص كان يجلس علي أحد المقاهي بمنطقة الجامعة القديمة بمدينة الإسماعيلية، بقصد السخرية والمزاح لتصوير فيديو ونشره علي مواقع التواصل الاجتماعي، فسقط المجني عليه قتيلًا خلال محاولة اللحاق بهم وإمساكهم.

 

الاسماعيلية امن الاسماعيلية

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