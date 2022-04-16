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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في دوري أبطال إفريقيا..

محمد شريف يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء المغربي

مباراة الأهلي والرجاء
مباراة الأهلي والرجاء

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي مساء اليوم السبت على ملعب السلام في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.


ومن المقرر أن يواجه المارد الأحمر نظيره الرجاء المغربي فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت فى ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وسوف يتم نقل مباراة الأهلي والرجاء عبر قناة مجانية وهي أون تايم سبورت الأرضية على القمر الصناعي نايل سات وفق التردد الأرضي التماثلي UHF9 والتردد الأرضي الرقمي UHF32.

 

ومن المتوقع أن يدفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في مباراة الرجاء المغربي بتشكيل مكون من : 

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي
 

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني

 

خط الوسط: حمدي فتحي ومحمد مجدى أفشة وعمرو السولية

 

خط الهجوم: أحمد عبد القادر ومحمد شريف وبيرسي تاو

 

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الجمعة استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم السبت على ملعب السلام.

 

وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وحرص خلاله الجهاز الفني على مراجعة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

 

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية قصيرة مع اللاعبين، وبعدها خاض الفريق تدريبات بدنية وخططية متنوعة في إطار التحضير الفني الخاص باللقاء.

 

وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا الخميس الماضي استعدادًا للمباراة، واختار المدير الفني قائمة ضمت كلا من:


‏محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن ‏أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى ‏أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر ‏وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان.

 

وأقيم الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي الشقيق مساء أمس الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها اليوم السبت.

 

وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كلا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد وحسن منصور إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح، المسؤول الأمني، وأحمد الطوخي، مسؤول التسويق، إلى جانب وفد نادي الرجاء المغربي وممثلي الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة.

 

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه الأحمر التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي فريق الرجاء زيه الأخضر بالكامل.

 

وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.

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