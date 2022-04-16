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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن يوسف: سعاد حسنى كانت سيئة الحظ.. وشيكابالا فاكهة نادي الزمالك

الفنان حسن يوسف
الفنان حسن يوسف

حلّ الفنان حسن يوسف، ضيفًا لبرنامج “كلام الناس في رمضان"، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، وكشف عن العديد من التفاصيل الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

 

حسن يوسف: سعاد حسنى كانت سيئة الحظ وتوفيت بشكل لم نتوقعه.. فيديو
قال الفنان حسن يوسف ، إنه عمل مع الفنانة الراحلة سعاد حسنى فى العديد من الأفلام حتى أن أول بطولة لنا كان فى فيلم "مفيش تفاهم" وهو الفيلم الذى كان بعد فيلم حسن ونعيمة ، معلقا :"والكيمياء بتاعتنا الفنية توافقت مع بعضها".

وأوضح "يوسف" خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس فى رمضان " عبر فضائية " إم بي سي مصر " ، تواصلت بعد ذلك سلسلة أفلام من بطولته مع الراحلة يعاد حسنى منهم  "الثالثة يحبونها"، حكايات 3 بنات" و"فتاه الاستعراض"حتى وصل عددهم إلي 12 فيلما معها .

 

حسن يوسف يكشف حقيقة زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني..فيديو
قال الفنان الكبير حسن يوسف، إن المطرب الكبير عبد الحليم حافظ، والفنانة الكبيرة  سعاد حسنى كانوا صدقائى، لذا كان “مينفعش اسألهم هما اتجوزوا ولا لأ عشان مخسرش حد فيهم”.

وأضاف حسن يوسف، خلال لقاء له مع برنامج “كلام الناس في رمضان"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن “أي فيلم للفنانة فاتن حمامة ممكن أشوفه 5 مرات”، مشيرا إلى أنه أحب أدائها التمثيل".

 

بحبه وهو فاكهة الفريق..حسن يوسف لشيكابالا : عايزين الدوري..فيديو

قال الفنان حسن يوسف، إن شيكابالا “ بحبه رغم انه عصبي جدا ومن حبه للزمالك كان بينام تحت المدرجات، مؤكدا أنه يعد فاكهة الفريق”.

وأضاف حسن يوسف، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”،  أنه بوجود شيكابالا اللاعيبة روحها المعنوية بترتفع، زي محمد صلاح مع منتخب مصر
 

حسن يوسف : نادية لطفي إنسانة حبوبة وجدعة وصاحبة صاحبها.. فيديو

قال الفنان الكبير حسن يوسف، إن الفنانة القديرة نادية لطفي، "كانت بداية معرفتي بها من فيلم “الخطايا”، مؤكدا أنه تصادقنا بعد هذا الفيلم"

وأضاف حسن يوسف، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن نادية لطفي "انسانة حبوبة جدا وجدعة وفيها رجولة "صاحبة صاحبها"، وكانت دائما بتساعدني في  اى مشكلة كنت بتعرضلها".

 

كيف بدأت قصة حب حسن يوسف وشمس البارودى؟..شاهد

كشف الفنان حسن يوسف عن بداية تعرفه بالنجمة شمس البارودي ، وكيفية زواجهما ، حيث أحبها خلال تصوير إحدى الأفلام خارج مصر فى سوريا ، موضحًا أنه وجدها مختلفة عن باقى البنات ، وكانت تخاف منه نظرًا لسمعته فى الارتباط بالعديد من الفتيات .

وأضاف “يوسف ” أنه خلال السفر اعترف لها بحبه لها فتحدثت مع أبيها وجاء إلى سوريا ثم تمت الخطوبة خلال شهر يناير وتزوجا خلال شهر فبراير 

 

بعد إطلاق لقب جميلة الجميلات..حسن يوسف : شمس البارودي حطتني في موقف محرج..فيديو

قال الفنان حسن يوسف، إن "شمس البارودي الوسط عارفة أن النجوم في الوسط الفني، يكون أحيانا لديه معجبين ومعجبات، مؤكدا أنه دخلنا  في يوم نادي الجزيرة وكان فيه معجبات بيتصوروا معايا وخفت انها تغير لكنها تفهمت الوضع أن الفنان له معجبين".

وأضاف حسن يوسف، خلال لقا له لبرنامج “كلام الناس في رمضان”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه يوم الاحد الماضي احتفلت أنا وشمس البارودي باليوبيل الذهبي لـ 50 سنة جواز.
 

من هو الفنان الذي يمكن أن يجسد شخصية الفنان حسن يوسف؟..شاهد التفاصيل..فيديو

كشف الفنان حسن يوسف عن الفنان الذي يمكن أن يجسد شخصيته في عمل فني، قائلا “أرشح تامر حسنى أنه ممكن يعمل شخصيتى لأن ابوه كان صديقي”.

وأضاف حسن يوسف، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن  “تامر حسني عنده خفة الظل وممكن في الفيلم يبرزها بشكل جيد”

 

حسن يوسف : عمرى ما شربت سيجارة..فيديو

قال الفنان حسن يوسف، إنه "عمرى ما شربت سيجارة لأن السجائر تسبب السرطان، حتى أن هناك فنان أمريكي شهير، نصح الشباب وهو على سرير المرض ومصاب بالسرطان، وكشف عن مخاطرالسجائر للشعب.

وأضاف حسن يوسف، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه كان فيه حد من ولادي بيشرب سجائر ونجحت أنه أخليه يبطل ولو دخلت مكان ولقيت حد بيشرب بخرج برة مبكملش".


حسن يوسف : حسين فهمى قالى حسيت أنى بشحت..وعادل إمام بخير
قال الفنان حسن يوسف، إنه يرى أن حسين فهمي امتداد للفنان رشدى أباظة ، مضيفا أنه يستحق كل الخير واختياره لتولية رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي اختيار صائب وذلك بالرغم من اعتذاره عدة مرات عن رئاسة المهرجان.

وكشف " يوسف" خلال لقائه ببرنامج " كلام الناس فى رمضان " عبر فضائية " إم بي سي مصر"، عن سبب رفض حسين فهمي رئاسة المهرجان ، قائلا "قال لي إنه يشعر كأنه شحات بسبب طلب المال من أجل المهرجان" ، منوها إلي أنه لو عرض عليه حسين فهمى أن يكرمه بالمهرجان سيوافق.

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