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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تعتزم تقديم مساعدات عسكرية بأكثر من مليار يورو لأوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة الألمانية الجمعة أنها تخطط للإفراج عن أكثر من مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وسط شكاوى كييف من عدم تلقيها أسلحة ثقيلة من برلين.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية لوكالة فرانس برس إن برلين قررت زيادة مساعداتها الدولية في قطاع الدفاع ”إلى ملياري يورو“، مع تخصيص الجزء الأكبر ”على شكل مساعدات عسكرية لصالح أوكرانيا“.

وأكد وزير المال كريستيان ليندنر على تويتر أن مبلغ الملياري يورو ”سيذهب بشكل أساسي إلى أوكرانيا“.

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ويجب أن تستخدم أوكرانيا هذه الأموال لتمويل شراء معدات عسكرية بشكل أساسي. وستدرج الأموال في ميزانية مكملة لهذا العام.

وتأتي الخطوة في أعقاب انتقادات متزايدة من أوكرانيا وبعض الدول الأوروبية مثل بولندا ودول البلطيق للنقص الواضح في دعم تسليح كييف.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا وأوكرانيا في وقت سابق الأسبوع الماضي بعد رفض كييف زيارة مقترحة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية السابق الذي اعترف مؤخرا بارتكاب ”أخطاء“ في اتخاذ موقف تصالحي للغاية تجاه موسكو في الماضي.

وبدلا من ذلك، أعربت الرئاسة الأوكرانية عن رغبتها بالترحيب بأولاف شولتس في كييف، لكن المستشار الألماني أشار إلى عدم وجود خطط لديه لإجراء هذه الزيارة في أي وقت قريب.

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