استمرار المكاسب الأسبوعية للبورصات الخليجية

ترقب لنتائج الشركات للربع الأول من العام

في ترقب لنتائج الشركات للربع الأول من العام 2022، استمرت المكاسب للأسهم الخليجية، حيث ارتفع مؤشر السوق السعودي للأسبوع الخامس على التوالي، وسجل مؤشر بورصة قطر إغلاقاً أسبوعياً فوق 14100 نقطة للمرة الأولى له في أكثر من 7 سنوات، وارتفع مؤشر الكويت الأول للأسبوع الرابع على التوالي.

وبالانتقال إلى بورصة مصر، فقد تراجع الثلاثيني المصري للأسبوع الثالث على التوالي بضغط من تراجع سهم هيرميس بنحو 20% على خلفية إعلان بنك أبوظبي الأول عن سحب عرضه المقدم للاستحواذ على حصة 51% من الشركة.



وبالحديث عن يوم الجمعة 15 ابريل، فقد ارتفع مؤشر سوق دبي للأسبوع الرابع على التوالي، وسجل فوتسي أبوظبي أكبر تراجع أسبوعي في عام 2022.



السوق السعودي:



حقق مؤشر السوق الرئيسية مكاسباً أسبوعية بأكثر من 2% مرتفعاً للأسبوع الخامس على التوالي، ومسجلاً إغلاقاً أسبوعياً فوق مستويات 13600 نقطة للمرة الأولى له في 16 عاماً.

واستطاعت عدة أسهم قيادية تسجيل مستويات قياسية خلال الأسبوع الثاني من أبريل، ومن أبرزها سهم مصرف الراجحي الذي وصل إلى مستويات 172 ريالاً لأول مرة في تاريخه.

كما حقق سهم الأهلي السعودي أعلى إغلاق أسبوعي في تاريخه بنهاية جلسة الخميس.

سوق دبي المالي:



ارتفع المؤشر العام بنحو 1.5% بالأسبوع الثاني من أبريل مسجلاً الأسبوع الرابع على التوالي من الصعود ليغلق فوق مستويات 3600 نقطة للمرة الأولى له منذ نوفمبر 2017.

وجاء الدعم من سهم دبي للاستثمار الذي قفز بأكثر من 2% في جلسة الخميس مسجلا أعلى إغلاق له في أكثر من 4 سنوات بدعم من مصادقة العمومية على التوزيعات النقدية البالغة 12% من رأس المال بالإضافة إلى قرار الشركة بيع 50% من شركة إيميكول.

كما واصل سهم ديوا دعمه لمستويات السيولة في سوق دبي مستحوذا على أكثر من 50% من قيم التداول في رابع جلسة تداول له مرتفعا بأكثر من 4% .

سوق أبوظبي المالي:



تكبد مؤشر فوتسي أبوظبي خسائر أسبوعية بأكثر من 1% ليسجل أكبر تراجع بوتيرة أسبوعية منذ بداية عام 2022 ليغلق دون مستويات 10000 نقطة.

وجاء الضغط بشكل رئيسي من سهم أبوظبي الأول الذي واصل سلسلة الخسائر مسجلا أدنى إغلاق له في أكثر من 3 أسابيع بعد قرار البنك بسحب عرضه المقدم إلى المجموعة المالية هيرميس للاستحواذ على حصة 51% منها.

بورصة الكويت:



على الرغم من التقلبات الأكبيرة خلال الأسبوع، إلا أن مؤشر الكويت الأول استطاع الارتفاع بنسبة 0.1% في الأسبوع مسجلًا ارتفاعات للأسبوع الرابع على التوالي ليحقق أعلى إغلاق في تاريخه.

بورصة قطر:



ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2% مسجلاً الأسبوع الثاني على التوالي من الصعود، ليغلق فوق مستويات 14100 نقطة لأول مرة له في أكثر من 7 سنوات.



بورصة مصر:



تكبد المؤشر الثلاثيني خسائر أسبوعية بنحو 4% مسجلاً التراجع الأسبوعي الثاالث على التوالي، وفقد المؤشر مستويات 10700 نقطة ليغلق عند أدنى مستوياته في شهر.

هذا وشهدت الجلسة الأخيرة من الأسبوع هبوط سهم المجموعة المالية هيرميس بنحو 20% إلى أدنى مستوياته في شهرين بعد إعلان بنك أبوظبي الأول عن سحب عرضه المقدم للاستحواذ على حصة 51% في هيرميس.