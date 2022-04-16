15 جنيها .. عالم أزهرى : خروج زكاة الفطر من أول يوم رمضان وحتى صلاة العيد

قال الشيخ السيد شلبي من علماء الأزهر الشريف ، إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ولو شيخ كبير أو طفل صغير وموعد إخراجها تبدأ من أول يوم فى رمضان وحتى صلاة عيد الفطر .



وأضاف " شلبى " ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، ان الزكاة واجبة على كل صائم و مطهرة له من كل شئ تعرض له فى صيامه خاصة أن الصيام ليس فقط للبطن والفرج ولكنه صيام القلب ، اللسان .



وعن موعد إخراج زكاة الفطر تابع السيد شلبى ، أن زكاة الفطر من الأفضل أن تخرج على هيئة أموال وما هو أيسر للغنى وأنفع للفقير ولا تقل عن 15 جنيه ومن الممكن أن تزيد فى حالة رغبة الشخص الذى يقوم بأداء الزكاة .