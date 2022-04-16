رئيس خارجية الشيوخ يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

اكد د عفت السادات رئيس الشئون الخارجية والعربية و الأفريقية بمجلس الشيوخ ان زيارة وزير الخارجية سامح شكري للعاصمة الامريكية واشنطن ، و لقاءه انتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي ، تأتي في اطار دعم التعاون الثنائي بين البلدين في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما ، موضحا ان الزيارة تأتي بالتزامن مع الذكرى المئوية للعلاقات بين البلدين .

و اكد السادات فى بيان صحفى له ان الزيارة تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديات كبيرة في عدة مجالات ، في ظل التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، و التحديات التي تواجهها المنطقة، و التى تستدعى تحركات مكثفة للحد من الآثار السلبية للأزمات التي يشهدها المحيطين الإقليمي والدولي وتبعاتها المتنامية و اضاف " الحوار المصرى الامريكي استراتيجي و يناقش التحديات التى تواجه العالم " .

و اشاد رئيس الشئون الخارجية والعربية و الأفريقية بمجلس الشيوخ بما ذكرة وزير الخارجية سامح شكري بخصوص ملف حقوق الانسان ، حينما اكد على أهمية التناول من منظور شامل ومراعاة خصوصية المجتمعات، والتعاون على أساس الاحترام المتبادل لتعزيز القدرات.

و كانت الاجتماعات بين وزير الخارجية المصرية و نظيره الامريكي ، شهدت التأكيد على الشراكة التاريخية القائمة على أُسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وتنمية العلاقات في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية ، كما تناول اللقاء قضايا حقوق الانسان ومنظورهما ازائها .

و في سياق اخر ادان رئيس الشئون الخارجية والعربية و الأفريقية بمجلس الشيوخ اقتحام القوات الاسرائيلية المسجد الأقصى، محذرا من أعمال العنف تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى، وما تبع ذلك من إصابة واعتقال العشرات من المُصلين.

و اشاد السادات ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي أكد على رفض العنف والتحريض بكافة أشكاله، و الدعوات المُطالبِة باقتحام المسجد الأقصى المُبارك خلال شهر رمضان الكريم ، مؤكدا ان الدولة المصرية دائما ما تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.

و شدد رئيس الشئون الخارجية والعربية و الأفريقية بمجلس الشيوخ على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء الشعائر الإسلامية في المسجد الأقصى.

و حذر رئيس الشئون الخارجية والعربية و الأفريقية بمجلس الشيوخ من تصاعد وتيرة العنف في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، الامر الذي يترتب عليه سقوط ضحايا وجرحى ، و مزيد من التصعيد والعنف المتبادل.