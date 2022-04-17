كنت مُعرض للموت في أي لحظة.. تصريحات مثيرة لـ أشرف زكي

كشف أِشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن خضوعه لـ عملية جراحية حرجة بالمخ عام 2021، قائلاً: "اتزحلقت في مهرجان الجونة ووقعت على دماغي، عملت وقتها أشعة وتحاليل وطلعت النتيجة وقتها سليمة".

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وأَضاف أشرف زكي خلال لقائه مع برنامج "العرافة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن بعدها بفترة كبيرة، أصبح يعاني من الصداع الشديد لمدة 10 أيام متواصلة، معقباً: "تواصلت مع الدكتور قالي شوف الجيوب الأنفية، أو النظر والكلام ده .. وكل ده كان سليم .. ف الدكتور قالي اعملي أشعة على المخ".

وتابع نقيب المهن التمثيلية: "روحت عملت تحاليل وأشعة عند مركز كبير .. فالدكتور اللي موجود في مركز الأشعة أول ما شاف التحاليل، قالي انت لازم تروح حالا للمستشفى لأنك مُعرض للموت في أي لحظة .. لأن طلع عندي نزيف في المخ".