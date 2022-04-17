عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| خطة تويتر لـ كبح طموحات إيلون ماسك.. ومشكلة خطيرة تواجه الآلاف من مستخدمي هواتف سامسونج

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

غضب كبير بسبب مشكلة خطيرة تواجه الآلاف من مستخدمي هواتف سامسونج .. تفاصيل


كشفت تقارير أن الآلاف من مستخدمي هواتف Galaxy S20 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية يعانون من مشكلة خطيرة متعلقة بشاشات هواتفهم حيث تفاجأ المستخدمون بوجود وميض متعدد الألوان على الشاشة.

 

تسريبات تكشف مفاجأة عن معالج هاتف أوبو Oppo K10 5G


تقترب شركة أوبو الصينية من إطلاق هاتف Oppo K10 5G المخصص للفئة المتوسطة والشبابية، حيث تم اعتماد الهاتف من وكالة TENAA في الصين تمهيدا لإطلاقه بعدد من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب.

 

متصفح منافس لجوجل كروم يطلق أهم ميزة خصوصية لمستخدميه.. تفاصيل


قام متصفح DuckDuckGo الشهير والمنافس لمتصفح جوجل كروم بإطلاق واحدة من أهم ميزات الخصوصية لمحاربة الهاكرز وقراصنة الإنترنت من أجل حماية بيانات مستخدميه وتحسين تجربة تصفحهم على المواقع.

 

تحفة جديدة قادمة من جوجل.. تسريبات تكشف مواصفات ساعة Google Pixel Watch


تقترب  شركة جوجل الأمريكية من الإعلان عن ساعتها الذكية القادمة Google Pixel Watch حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها في مؤتمر جوجل القادم للمطورين Google IO 2022 والذى سينعقد  في 11 مايو القادم.  

 

حبة السم.. خطة تويتر لـ كبح طموحات إيلون ماسك من الاستحواذ عليه


أثار عرض رجل الأعمال، إيلون ماسك، قلقا كبيرا داخل أوساط تويتر بعد عرضه شراء الشركة بقيمة 43 مليار دولار، حيث سيطر القلق على  المساهمين الرئيسيين في الشركة، الأمر الذى دفع باراج أجراوال، الرئيس التنفيذى لتويتر لإقرار خطة جديدة لتقييد إيلون ماسك.    

 

فيفو تطلق نسخة فضائية من هاتف vivo X Note .. سعر ومواصفات


أعلنت شركة فيفو الصينية، عن إطلاق نسخة خاصة من هاتف vivo X Note القابل للطي تحت اسم Aerospace Edition أى النسخة الفضائية، وهي نسخة حصرية أطلقتها الشركة مع قطعة نادرة  من الفضاء.

 

أخبار التكنولوجيا آبل هواتف Galaxy S20 الخصوصية شركة اوبو مستخدمي هواتف سامسونج اطلاق هاتف Oppo K10 5G قطعة نادرة من الفضاء الرئيس التنفيذى لتويتر أهم ميزة خصوصية Google Pixel Watch متصفح DuckDuckGo متصفح جوجل ماسك إيلون ماسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

أبرز العطور العالمية.. مصر تمنع استيراد منتجات جاكوار وبينتلي| التفاصيل كاملة

حريق بجوار فيلا عادل إمام.. ضبط مالك المخزن وفحص التراخيص

هل يشترط قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟.. الإفتاء تحسم الجدل

تعليق نارى من شوبير على فرص الأهلى فى الصعود أمام الرجاء.. شاهد

ترشيحاتنا

سجل الأهلي أمام الأندية المغربية يبشر الجماهير قبل مواجهة الرجاء الحاسمة بالمغرب

مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 - 4 - 2022 والقنوات الناقلة

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

لليوم الثالث على التوالي.. شرطة الاحتلال تقتحم الأقصى وتخليه من المصلين

تعدل 360 صدقة.. فضل صلاة الضحى ولماذا سميت بالأوابين؟

كارثة بيئية تهدد البحر المتوسط بعد غرق ألف طن من النفط.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة بيئية تهدد البحر المتوسط بعد غرق ألف طن من النفط.. صور

لن تصدق.. رجل يحول حافلة متهالكة إلى منزل فخم|صور

أجر خرافي لعمرو دياب في "السر".. هل تقاضى الهضبة 16 مليون جنيه في إعلان البريد؟

بسحله وركوبه.. رواد شاطئ يعذبون دولفين حتى الموت في أمريكا|شاهد

فيديو

فيديوجراف.. بعد شائعة وفاة والدتها .. ابنة صفاء ابو السعود تظهر بالحجاب

كنت مُعرض للموت في أي لحظة.. تصريحات مثيرة لـ أشرف زكي

إجراءات انتقامية.. حظر دخول جونسون إلى روسيا لهذا السبب

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ