أخبار التكنولوجيا| خطة تويتر لـ كبح طموحات إيلون ماسك.. ومشكلة خطيرة تواجه الآلاف من مستخدمي هواتف سامسونج

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تقارير أن الآلاف من مستخدمي هواتف Galaxy S20 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية يعانون من مشكلة خطيرة متعلقة بشاشات هواتفهم حيث تفاجأ المستخدمون بوجود وميض متعدد الألوان على الشاشة.



تقترب شركة أوبو الصينية من إطلاق هاتف Oppo K10 5G المخصص للفئة المتوسطة والشبابية، حيث تم اعتماد الهاتف من وكالة TENAA في الصين تمهيدا لإطلاقه بعدد من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب.



قام متصفح DuckDuckGo الشهير والمنافس لمتصفح جوجل كروم بإطلاق واحدة من أهم ميزات الخصوصية لمحاربة الهاكرز وقراصنة الإنترنت من أجل حماية بيانات مستخدميه وتحسين تجربة تصفحهم على المواقع.



تقترب شركة جوجل الأمريكية من الإعلان عن ساعتها الذكية القادمة Google Pixel Watch حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها في مؤتمر جوجل القادم للمطورين Google IO 2022 والذى سينعقد في 11 مايو القادم.



أثار عرض رجل الأعمال، إيلون ماسك، قلقا كبيرا داخل أوساط تويتر بعد عرضه شراء الشركة بقيمة 43 مليار دولار، حيث سيطر القلق على المساهمين الرئيسيين في الشركة، الأمر الذى دفع باراج أجراوال، الرئيس التنفيذى لتويتر لإقرار خطة جديدة لتقييد إيلون ماسك.



أعلنت شركة فيفو الصينية، عن إطلاق نسخة خاصة من هاتف vivo X Note القابل للطي تحت اسم Aerospace Edition أى النسخة الفضائية، وهي نسخة حصرية أطلقتها الشركة مع قطعة نادرة من الفضاء.