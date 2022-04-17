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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمهور الاهلى يدعم الفريق للصعود لـ نصف نهائى ابطال افريقيا.. شاهد

صدى البلد

حرص جمهور النادى الاهلى على تقديم الدعم للفريق بعد نهاية مبارة الرجاء بهدفين مقبل هدف للمارد الاحمر  في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام وي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

 

ودشن عدد كبير من جمهور الاهلى هاشتاج “ الاهلى ” وتصدر قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 


و انتهت مباراة الأهلي والرجاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام وي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

 

وبهذا الفوز ينتظر الأهلي مواجهة العودة المقرر لها أن تقام في كازابلانكا لحسم المتأهل لنصف النهائي.

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