GMC كانيون موديل 2023 تأتي بتصميم AT4X للطرق الوعرة.. صور

قدمت شركة GMC اللمحة الأولى عن سيارة كانيون الجديدة موديل 2023، وذلك ظهورها الرسمي للمرة الأولى هذا الصيف وقد أعيد تصميمها لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

ستأتي الشاحنة متوسطة الحجم بمقصورة داخلية حديثة، وتصميم AT4X الجديد كليًا، حيث يمكن رؤية الأخير في الصورة التشويقية وسيتبع خطى AT4X 2022، التي تتميز بشبكة نيكل داكنة وعجلات من الألمنيوم بقياس 18 بوصة مع طلاء أسود لامع، وتتميز سييرا AT4X أيضًا بوسائل الراحة المتطورة مثل مقاعد أمامية للتدليك، وتطعيمات خشبية، وبطانة سقف متناهية الصغر.

وعلى الرغم من ذلك فهي تعتبر شاحنة عادية وليست فاخرة لأن سييرا AT4X تركز على الطرق الوعرة وتتميز بمخمدات صمام ملتيماتيك DSSV بالإضافة إلى التعديلات الفريده التي تمنح الطراز 1-2 بوصة إضافية (25-50 مم) من حركة التعليق.

GMC كانيون موديل 2023 تأتي بتصميم AT4X للطرق الوعرة

تشمل المزايا الأخرى تفاضلات القفل الإلكتروني الأمامية والخلفية، وحماية محسّنة أسفل الهيكل، ووضع التضاريس الذي يسمح بالقيادة بدواسة واحدة على الطرق الوعرة.

لا يزال من غير الواضح عدد الترقيات التي سيتم نقلها إلى Canyon AT4X، لكن من الملاحظ ان الصورة التشويقية توفر لمحة عن قضبان الصخور في الشاحنة والعجلات ذات الإطارات المزودة بخرز 17 بوصة والملفوفة بإطارات جوديير رانجلر، ويمكن رؤية رفارف كانيون AT4X سيضع "معيارًا جديدًا في الأداء المتقدم على الطرق الوعرة" وأشارت إلى أن التصميم يجمع بين "القدرة الجادة" و "التحسينات التي لا هوادة فيها".

GMC كانيون موديل 2023 تأتي بتصميم AT4X للطرق الوعرة

أظهرت صور تجسس سابقة أن الشاحنة كانيون ستتميز بواجهة أمامية أكثر انسيابية مع شبكة بارزة محاطة بمصابيح أمامية نحيلة، يمكن أن يتلقى الطراز أيضًا بابًا خلفيا ملتيبر ، مثل أكبر سييرا وهامر EV في الداخل، سيجد السائقون مقصورة امامية حديثة مزودة بعجلة قيادة جديدة ونظام معلومات وترفيه قائم بذاته، ومن المقرر أيضًا أن تتبنى الشاحنة مواد عالية الجودة، ومجموعة مفاتيح حديثة، وأنظمة أكثر تقدمًا لمساعدة السائق.