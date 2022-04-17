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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الري: إزالة 2625 مخالفة على مساحة 163 ألف متر مربع في القليوبية

وزير الري
وزير الري

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، موقف مشروعات الري، وإزالة التعديات على المجاري المائية بالمحافظة.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء، وفقًا لبيان وزارة الري اليوم /الأحد/ - الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، وأعمال تطوير حدائق القناطر الخيرية، وناقشا موقف حملات إزالة التعديات في نطاق المحافظة، حيث تم حتى الآن إزالة 2625 مخالفة على مساحة 163 ألف متر مربع.

وقال وزير الري إن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة.

وأضاف عبد العاطي أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل 1068 كم من الترع بالقليوبية، وإنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 316 كم حتى الآن، ويجري العمل على تأهيل ترع بأطوال 708 كم وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 44 كم أخرى.

وأوضح ن وزارة الري تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كم بالقليوبية، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 28 كم، ويجري العمل في 219 كم، ولا يزال العمل مستمرا في طرح وتنفيذ باقي الأطوال، وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وحول مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أشار عبدالعاطي إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان، موضحا أنه يجرى العمل على التحول للري الحديث في مساحة 48 ألف فدان.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من 651 فدانًا، وأن 21 ألفًا و494 منتفعًا تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لـ1090 قطعة أرض بمساحة إجمالي 17 ألفًا و527 فدانا.

واستعرض عبدالعاطي والهجان أعمال التطوير التي تنفذها وزارة الري بحدائق القناطر الخيرية، والتي يتم تنفيذها ذاتيًا من خلال أجهزة الوزارة واعتمادًا على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وأكد وزير الري أن الوزارة انتهت مؤخرًا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانًا.
ولفت إلى أن الوزارة انتهت أيضًا من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، و حديقة الياسمين بمسطح 7 أفدنة، كما أنه تجري دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 7 أفدنة بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة، ومحافظة القليوبية.
 

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري الري محافظ القليوبية مشروعات الري وزارة الرى

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