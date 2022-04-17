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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل يساعد البطيخ في إنقاص الوزن؟ اكتشف الحقيقة

البطيخ
البطيخ

كثيرًا ما يوصي بتناول البطيخ لفقدان الوزن، ولكن ما مدى فعاليته بصرف النظر عن حقيقة أنه يحتوي على كمية هائلة من محتوى الماء فيه؟ هل يساعد البطيخ في إنقاص الوزن؟ ما هي الفوائد الصحية الأخرى التي يقدمها؟

ينتمي البطيخ إلى عائلة القرعيات ، والتي ينتمي إليها الخيار أيضًا،  وهذا ما يفسر سبب تشابه هذه المذاق واحتوائها على محتوى مائي أكثر.

لفهم دور البطيخ في إنقاص الوزن ، نحتاج إلى إلقاء نظرة على التركيبة الغذائية للبطيخ:

100 جرام من البطيخ تحتوي على 30 سعرة حرارية و 0.6 جرام بروتين و 7.6 جرام كربوهيدرات و 6.2 جرام سكر و 0.4 جرام ألياف.

91 ٪ من البطيخ عبارة عن ماء.

هذه الفاكهة اللذيذة الحلوة مفضلة للجميع ، لكن الكثير من الأشخاص يشككون في تناولها يوميًا،  ذلك لأن مؤشر نسبة السكر في الدم للبطيخ هو 72 ، وهو أعلى من ذلك بكثير ولا ينصح به عادة لمرضى السكر. ومع ذلك ، وفقًا لبعض التقارير الصحية ، نظرًا لأنه يحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات نسبيًا ، يمكن تناوله باعتدال.

بصرف النظر عن ذلك ، فهو يحتوي على فيتامين ج والبوتاسيوم والنحاس وفيتامين ب 5 وفيتامين أ جنبًا إلى جنب مع المركبات النباتية سيترولين والليكوبين، الجزء المبيض الذي يغطي لب البطيخ الأحمر هو السيترولين الذي يتحول إلى حمض الأرجينين الأميني الأساسي،  الأرجينين مهم للأداء الطبيعي للرئتين والكلى والكبد والجهاز التناسلي.

هل البطيخ مثالي لخسارة الوزن؟

المعلمتان المهمتان اللتان يفحصهما الأشخاص عادة قبل التفكير في عنصر غذائي لفقدان الوزن هما: السعرات الحرارية والألياف.

100 جرام من البطيخ تحتوي على 30 سعرة حرارية فقط، إسفين كامل يحمل 100 سعرة حرارية.

علاوة على ذلك ، فإن تركيبته المائية البالغة 90٪ تجعله مرشحًا مثاليًا لفقدان الوزن.

لكنها تحتوي على كمية أقل من الألياف. 100 جرام من البطيخ تحتوي فقط على 0.4 جرام من الألياف، إذا كنت ترغب في إضافة البطيخ إلى النظام الغذائي ، فأنت بحاجة إلى إضافة مصدر جيد للألياف أيضًا.

إلى جانب ذلك ، يمكن أن تساعد كل هذه السيترولين أيضًا في حرق الدهون.

يقول تقرير هارفارد: "يحتوي البطيخ على العديد من العناصر الغذائية المعروفة بفائدتها لصحة القلب، أحدها الليكوبين ، أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم،  والآخر هو سيترولين ، وهو حمض أميني قد يزيد من مستويات أكسيد النيتريك ، وهو مادة معروف بقدرته على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم ".

ماذا يحدث عند الإفراط في تناول البطيخ؟

إن تناول الكثير من البطيخ لن يسرع من حرق الدهون في جسمك ، بالتأكيد ، بل قد يؤدي إلى مضاعفات أخرى.

الإفراط في تناول البطيخ يمكن أن يؤدي إلى تسمم الماء لأن 91٪ منه يتكون من الماء،  قد يؤدي أيضًا إلى التهاب الكبد وارتفاع مستوى الجلوكوز ومشاكل في الجهاز الهضمي ومشكلة في القلب والأوعية الدموية.

المصدر: timesofindia.

البطيخ الوزن انقاص الوزن التركيبة الغذائية للبطيخ ​​​​​​​health

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