ربنا يهديكم.. زوجة بدر بانون تعتذر لجماهير الأهلي بسبب منشور لها

أثارت غزلان زوجة النجم المغربي بدر بانون، لاعب النادي الأهلي، الجدل ، بسبب "ستوري" تنتقد فيها حكم مباراة الفريق الأحمر ضد نادي الرجاء، واحتسابه لركلة جزاء لصالح القلعة الحمراء، خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

لتقوم بعدها بحذف الاستور علي الفور وتعتذر لجمهور الأهلي قائلة : «الله يهديكم اللي فاهمين موضوع المنشن بتاع الحكم غلط، متكبروش الموضوع لو سمحتوا، الصورة كان مقصود بيها عتاب على الحكم فقط ".

وتابعت :" الأهلي ملوش دخل بالحكاية خالص، لما شفت أن الصورة اتفهمت غلط مسحتها على طول مستحيل أغلط في النادي الأهلي اللي طالما بنشجعوا وبنحترموا من زمان، أنا اتعملي منشن ومفكرتش إنه هيتفهم غلط، المرجو عدم التسرع، واللي عايزين يعملوا مشاكل ربنا يهديكم.

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