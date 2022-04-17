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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد غرق السفينة الأخطر "موسكفا".. التلفزيون الروسي: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل

غرق السفينة الحربية
غرق السفينة الحربية الروسية"موسكفا"

أثار غرق السفينة الحربية الروسية الشهيرة "موسكفا" بعد قصفها من القوات الأوكرانية، الخميس الماضي، غضبا عارما في موسكو.

وقد أعلن التلفزيون الرسمي الروسي، أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل وبشكل "كامل". بعد غرق السفينة "موسكفا".

وتعرضت السفينة الحربية الرئيسية الروسية في البحر الأسود "لأضرار بالغة" على نحو أجبر طاقمها على مغادرتها.، في قوى ضربة تتعرض لها روسيا منذ بدء الهجوم قبل أسابيع.

وعلى محطة "روسيا 1"، قالت المقدمة الشهيرة أولجا سكابيفا، إحدى داعمين فلاديمير بوتن الشهيرين، للمشاهدين: "تصاعد الأمور يمكن تسميته بوضوح الحرب العالمية الثالثة. هذا مؤكد تماما"، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وأضافت بغضب: "الآن نحن بالتأكيد نحارب البنية التحتية للناتو، إن لم يكن الناتو نفسه. نحن بحاجة إلى الاعتراف بذلك".

وشبه أحد الضيوف في البرنامج غرق "موسكفا" بهجوم على الأراضي الروسية؛ كما استخدم أيضا كلمة "حرب"، المحظورة في روسيا، حيث يستخدم الكرملين عبارة "عملية عسكرية خاصة"، مضيفا أنه يجب تدمير كييف.

وكانت موسكو قد أعلنت غرق "موسكفا" أثناء سحبه إلى الميناء متأثرا بعاصفة وظروف جوية سيئة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الذخيرة على متن الطراد الصاروخي موسكفا انفجرت إثر حريق لم يُعرف سببه الأصلي.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم إخلاء السفينة، وجاري التحقيق في سبب الحادث.

لكن أوكرانيا تقول إنها استهدفت السفينة التي يبلغ طولها 186 متراً بصاروخين من طراز نبتون، المصنّع في أوكرانيا.

من جانبها علقت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون”، على غرق الطراد الروسي “موسكفا” في البحر الأسود، مشيرة إلى أنه يعد ضربة قوية للأسطول الروسي.

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