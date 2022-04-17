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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا لفحص تراخيص البناء

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

ترأس أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماع اللجنة العليا لفحص تراخيص البناء، وذلك للمتابعة والوقوف على أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، بحضور  المستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والعميد أحمد عبد الرحمن مدير إدارة التخطيط بمديرية الأمن، وأعضاء اللجنة.

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وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على أهمية دور اللجنة في تطبيق القوانين والقرارات على أي إنشاء جديد في نطاق المحافظة، طبقا لأحكام قانون البناء رقم 119، والاشتراطات البنائية الجديدة.

وتناولت اللجنة مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالعمل ومتابعة 19 رخصة تم إرسالها للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للاعتماد، ووجه نائب المحافظ بسرعة إنجاز الأعمال، وفحص كافة التراخيص، وتيسير الإجراءات على المواطنين.

سوهاج البناء المستشار اللجنة تراخيص

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