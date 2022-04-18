تخريج 70 شركة زراعية ناشئة.. مصر تشهد نهضة زراعية كبيرة .. تتيح المجال لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها

نهضة زراعية كبيرة

الاستثمار في القطاع الزراعي بمثابة الخروج من عنق الزجاجة

المشروعات الزراعية سترد بعائد كبير جدا للدولة المصرية

حاضنتي تنمية وتطوير للأعمال الزراعية بالصعيد تدعم صاحب المشروع من خلال عدة مراحل

يشهد القطاع الزراعى المصرى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية شهد نهضة غير مسبوقة، كما شهد القطاع عقب جائحة كورونا اهتماماً عالمياً، نظراً لأنه المسؤول عن الأمن الغذائى وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وقطاع تشابكى يحقق تنمية احتوائية ومستدامة .

واحتفلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخريج 70 شركة زراعية ناشئة بحاضنتي تنمية وتطوير للأعمال الزراعية بالصعيد والوادي الجديد واللتان تنفذهما أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.



و يأتي مشروع «تنمية وتطوير» الذى تنفذه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بدعم من برنامج الشراكة الدنماركية العربية من خلال بنك التنمية الافريقي؛ لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الأبتكار في صعيد مصر والوادي الجديد، وتعتبر حاضنة الأعمال الزراعية أحد برامجه الهامة الموجهة لتشجيع الأبتكار ودعم الشركات الناشئة في النطاق الجغرافي لمحافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، بالإضافة إلي الحاضنة المقامة بمحافظة الوادي الجديد.

قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى

وأكد الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى فى مصر من حيث توفيره الغذاء للسكان والمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، فهو من القطاعات الهامة التى تحقق الأمن الغذائى للمواطن .

وأوضح عميد كلية زراعة أن مصر بدأت في استخدام أحدث الطرق التكنولوجية في الزراعة والري الحديث في مشاريع ضخمة .

وكشف الدكتور الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة أهمية تخريج 70 شركة زراعية ناشئة بحاضنتي تنمية وتطوير للأعمال الزراعية بالصعيد والوادي الجديد لافتا انه تتيح المجال لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها، مؤكدا أنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية سيتم التنسيق بين الجهات المعنية للاستفادة القصوي بالمشروعات .

و أكد أن المشروع يهدف إلي دعم العديد من القطاعات الإقتصادية الهامة، كالتقنيات النظيفة والخضراء والصناعات الإبداعية، والقطاع الزراعي، وقطاعات أخري، بهدف تشجيع شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة علي تطوير ونمو أعمالهم.

وأضاف عميد كلية الزراعة أن الحاضنــات أتبتث في العالم أهميــة دورها الحيوي في حماية المشاريع الجديدة من الفشل ومساعدتها على الانطلاق على أسس صحيحة من خلال توفير الدعم الفني والخبرة وتهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والشباب المبدعين وتقديم الدعم اللازم لهم في تأسيس مشاريعهم المبتكرة.

حاضنتي تنمية وتطوير للأعمال الزراعية بالصعيد تدعم صاحب المشروع من خلال عدة مراحل

وأكد أنه يتم احتضان المشاريع المبتكرة داخل مقر الحاضنة و يتم خلالها دعم صاحب المشروع من خلال عدة مراحل حسب الحاجة، مثل كتابة مخطط الأعمال وتطوير فكرة المشروع وتكوين فريق العمل وتقديم تدريب متخصص والمساعدة في تسويق المنتج لتخرج بعد ذلك المشروع ويعمل ككيان اقتصادي مستقل، جاهز للاندماج في سوق العمل.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة أنه يأمل في احتضان أكثر لشركات ناشئة من مختلف برامج المشروع .

وأوضح الدكتور هشام الحريري أن يجب أن يكون فكر الزراعي الاسترشاد فى المياه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الرى لضعف القيمة المضافة،وتابع أن مشروعات الزراعية سترد بعائد كبير جدا للدولة المصرية على المستوى البعيد .

وكشف الحريري إن إنتاج الأرض الزراعية يكون أكثر عندما يتم زراعتها بالطرق الحديثة من قبل المختصين والباحثين.

وتابع أن الدولة لها رؤية مختلفة في تدشين المشاريع الكبيرة والتي ثبت فائدتها حاليا مضيفا ، أن الاستثمار في القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي بمثابة الخروج من عنق الزجاجة بالنسبة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى دعم مادي وعمالة .

وأوضح الدكتور أن الاستثمار في القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي بمثابة الخروج من عنق الزجاجة بالنسبة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى دعم مادي وعمال .

مستكملا حديثه عن الحضانات واهميتها في دعم تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة للمساهمة في تأسيس قطاع تقنية معلومات واعد من خلال خلق بيئة أعمال تساعد على تمكين المبادرين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وقادرة على المنافسة والنمو.



تخريج 70 شركة زراعية توفر فرص عمل لاهالينا في الصعيد

ومن جانبه أكد اسلام اشرف من محافظة قنا ان تخريج 70 شركة زراعية ناشئة بحاضنتي تنمية وتطوير للأعمال الزراعية بالصعيد والوادي الجديد سوف توفر فرص عمل كثيرة للاهالي بالاضافة الي تطوير الزراعة في الصعيد واستخدام وسائل حديثة في الري والزراعة لمساعدة الفلاح .

وفي ذات السياق أشاد احمد صلاح من محافظة الفيوم بالاهتمام البالغ من الدولة في قطاع الزراعة لافتا ان الزراعة في مصر امن قومي .

وأوضح احمد صلاح أن سوف يدعم الشركات الناشئة في النطاق الجغرافيو يخدم تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وقادرة على المنافسة والنمو.



وأوضح البيان الصادر عن أكاديمية البحث العلمي بأن مشروع تنمية وتطوير، يعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات اقتصادية، مجتمعية وبيئية موجودة بالفعل في مختلف محافظات مصر، مع التركيز علي المحافظات الأقل وصولاً لخدمات ريادة الأعمال، كالوادي الجديد، ومحافظات الصعيد، في اطار جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال برامجها المختلفة، ومن أهمها برنامج الحاضنات التكنولوجية المتخصصة ( إنطلاق)، وبرنامج مسرعات الأعمال 101، ومشروع تنمية وتطوير؛ لدعم تطوير حلول إبتكارية لتحديات مختلفة في القطاعات الأقتصادية المستهدفة برؤية مصر 2030، بما ينعكس بالإيجاب علي التنمية الأقتصادية الشاملة والمستدامة.