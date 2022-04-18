سعر ومواصفات بنتلي فلاينج سبير موديل 2022 في السعودية |صور

تعتبر السيارة فلاينج سبير موديل 2022 واحدة من اصدارات شركة بنتلي الشهيرة، والتي اكتسبت مكانة بازرة وسط فئة الاثرياء والمشاهير، وذلك لما تتمتع سياراتها به من تجهيزات عالية الاداء، إلى جانب مقصورة داخلية تتميز بالفخامة، مع اطلالة خارجية مميزة، وحزمة من تقنيات الحماية والأمان.

بنتلي فلاينج سبير موديل 2022

تظهر السيارة بنتلي فلاينج سبير موديل 2022 بشبكة امامية كبيرة الحجم من مقاطع طولية الشكل، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق، بالاضافة إلى مصابيح امامية مزدوجة يتوسطها شعار بنتلي المميز بمنتصف غطاء المحرك.

بنتلي فلاينج سبير موديل 2022

ودعمت السيارة بنتلي فلاينج سبير موديل 2022 بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، يمكنه انتاج 542 حصانا، وعزم دوران يبلغ 770 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 318 كم/ساعة.

بنتلي فلاينج سبير موديل 2022

وحصلت السيارة ايضا على محرك من 12 اسطوانة 6000 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 606 حصانا، وعزم دوران يبلغ 900 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 333 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 3.8 ثانية.

بنتلي فلاينج سبير موديل 2022

بينما تأتي بنتلي فلاينج سبير موديل 2022 بقاعدة عجلات طولها 3.194 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 5.316 متر، و 2.013 متر للعرض، و 1.483 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين تتسع إلى 442 لتر، ومنظومة عادم مزدوجة الاداء، وحساسات حركة امامية وخلفية.

بنتلي فلاينج سبير موديل 2022

وتحتوي السيارة بنتلي فلاينج سبير موديل 2022 على شاشات عرض داخيلة، ومقاعد من الجلد الفاخر بلمسات وخيوط مميزة، بالاضافة إلى خاصية التدليك والتحكم الكهربائي في وضعية المقعد، إلى جانب نظام صوتي وترفيهي، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح.