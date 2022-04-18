عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة أبرز أولويات "حقوق الشيوخ"

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال النائب عصام هلال، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن عددًا من القوانين الهامة على طاولة اللجنة أبرزها مشروع القانون المحال إليها من مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020، بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابع "هلال"، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون جاء داعما لفئة ذوي الإعاقة حيث جاء بهدف إضافة بعض البنود الجديدة لاختصاصات صندوقهم بما يتيح له تقديم خدمات أوسع وأشمل لهم.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الاثنين الماضي، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

ولم يحدد رئيس مجلس الشيوخ، موعد عودة الانعقاد للمجلس، حيث أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أنه سيتم إخطار الأعضاء بالموعد.

مجلس الشيوخ الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الإنسان لجنة حقوق الانسان صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

انخفاض 7 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

حظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد لمدينة رأس البر

أذان الفجر في رمضان.. احذر هذا الفعل عند سماع أول تكبيرة يبطل صيامك

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث السويد وحرق القرآن

ترشيحاتنا

شاهد.. إشارة يد شهيرة على TikTok تنقذ امرأة من مجرم مختل

14 مليون جنيه تراجعا في أرباح العربية للأدوية خلال 9 أشهر

اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف دكتور صيدلي وسرقته في حلوان

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

السيطرة على حريق هائل بمنطقة الحرس الوطني ببنها.. شاهد

حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

رغم إشادتها بـ "شاكوش".. لماذا طالبت هالة سرحان بسجن مطربي المهرجانات؟

ابنه سبب وفاته.. لماذا اتهم سعيد طرابيك زوجته بسرقته وسر ثروته الضخمة؟

الاختيار 3| أحمد عز فى حوار لصدى البلد: فترة الإخوان كانت صعبة جدا ونزلت الميدان بنفسي وكنت أول الداعمين للجيش

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ