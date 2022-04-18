برلماني: إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة أبرز أولويات "حقوق الشيوخ"

قال النائب عصام هلال، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن عددًا من القوانين الهامة على طاولة اللجنة أبرزها مشروع القانون المحال إليها من مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020، بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابع "هلال"، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون جاء داعما لفئة ذوي الإعاقة حيث جاء بهدف إضافة بعض البنود الجديدة لاختصاصات صندوقهم بما يتيح له تقديم خدمات أوسع وأشمل لهم.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الاثنين الماضي، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

ولم يحدد رئيس مجلس الشيوخ، موعد عودة الانعقاد للمجلس، حيث أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أنه سيتم إخطار الأعضاء بالموعد.