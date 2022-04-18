خاص| شريف سلامة: التحضيرات لـشخصية سيف الدندراوي مهلكة نفسياً

حقق الفنان شريف سلامة، نجاحا كبيرا جداً بتقديم شخصية "سيف الدندراوي" ضمن أحداث مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي ٢٠٢٢، حيث استطاع إقناع الناس بدناءة شخصية سيف وجحودها حتى الكره، متحدياً فكرة كونه بطلاً وسيماً يحبه الجمهور.

وكشف شريف سلامة عن تحضيرات الشخصية وقال في تصريح لـ “صدى البلد”: "تحضيرات الشخصية شئ صعب ومعقد للغاية، وهنالك تفاصيل كثيرة إلى هذه اللحظة، أمر بالعديد من الامور وافكر في الكثير من الاشياء لأصل إلى شخصية سيف الدندراوي، التحضيرات شئ مهلك نفسياً وعصبياً.

يذكر أن شهدت أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل “فاتن أمل حربي” لـ نيللي كريم، العديد من التفاصيل المشوقة.

بدأت الحلقة بمشاهد فلاش باك، حيث تشاجرت والدة شريف سلامة معه؛ بسبب معاكسته للفتيات لديها في المصنع، وقالت له: “لو مراتك مش مكفياك؛ هجوزك واحدة تانية”، واستمعت نيللي كريم لحديثهما؛ فقامت بتوبيخه وتهديده أنها ستقول عليه متحرش.