هالة صدقي: أشارك الأجيال الجديدة أعمالهم على غرار ما حدث معي

أكدت الفنانة هالة صدقي أنها تحرص على مشاركة الأجيال الجديدة من الفنانين في أعمالهم ، على غرار ما حدث معها في أول مشوارها الفني من كبار الفنانين.



وتابعت هالة صدقي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لقد فعلت مثلما ما حدث معي قبل ذلك، فقد قدمني نجوم كبار وأعطوني فرصة، وكانت أسماؤهم في الصدارة ، شاركوني في أعمال وأصبحت أسماؤهم بعدي.

هالة صدقي فى مشهد من مسلسل فاتن أحمد حربي



وتابعت هالة صدقي قائلة : هذا العام أشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي مع نيللي كريم وهي نجمة كبيرة وقدمت نجاحات عديدة ، وعلي المستوي الشخصي أكن لها كل الحب .



مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة النجمة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنى، المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل و انتاج جمال العدل.

وتدور أحداث مسلسل فاتن أمل حربي حول إحدى السيدات التى تدخل فى خلاف مع زوجها مما يؤدى إلى تفاقم المشاكل بينهما، وتلجأ إلى محكمة الأسرة، ويستعرض العمل المعاناة التى تتعرض لها تلك السيدة ، حيث يناقش العمل قضية الحضانة وغيرها من قوانين الأحوال الشخصية.

