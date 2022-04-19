أخبار السيارات|أسعار فئات سوزوكي فيتارا موديل 2022..شاهد.. قدرات النسخة الخارقة جيسكو "KOENIGSEGG"

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

شهدت الأيام الماضية ارتفاعًا في القيمية التسويقية للسيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، حيث قدرت الزيادة بنسبة تتراوح بين 65 و 68 ألف جنيه.

سوق المستعمل .. يضم السوق المصري للسيارات المستعملة باقة من الاصدارت المتنوعة، ومنها النسخة هيونداي فيرانا، التي تعد واحدة من أبرز السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، واكتسبت تلك النسخة شعبية كبيرة بالشارع المصري نسبة إلى اعتماديتها وتوافر قطع الغيار الخاصة بها، إلى جانب القدرات الفنية التي تقدم من قبل الصانع الكوري الجنوبي.

تمكنت فئة الهاتشباك من تحقيق سمعة طيبة في عالم السيارات، نسبة إلى ابعادها الهيكلية المتقاربة، بالاضافة إلى سهولة الاصطفاف، و قدراتها في التغلب على مشكلات الازحام المروري، إلى جانب تفضيلها من قبل قطاع كبير من فئة الشباب.

تعتبر السيارة جيسكو "KOENIGSEGG" واحدة من الإصدارات القوية، و التي ذاع صيتها وسط فئة السيارات الخارقة خلال السنوات القليلة الماضية، نظرا لقدراتها المذهلة على التسارع والانطلاق، إلى جانب تصميمها الخارجي المميز، والذي يتمتع بالكثير من اللمسات الانسيابية المبهرة.

تنتمي السيارة ام جي HS موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وشهدت تلك النسخة خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 25 ألف جنيه.