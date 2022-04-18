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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برعاية رئيس الوزراء.. جامعة طنطا تحتفل باليوبيل الذهبي

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا فى بيان لها اليوم عن احتفالها بيوبيلها الذهبي تحت رعاية كريمة من الأستاذ الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذى تنظمه جامعة طنطا تحت شعار "الجمهورية الجديدة : مستقبل مشرق .. آفاق وتحديات".

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أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تشرف بالرعاية الكريمة لرئيس مجلس الوزراء لحفل يوبيلها الذهبى، موضحاً أن فعاليات اليوبيل الذهبى للجامعة قد انطلقت منذ يناير الماضى بجميع كليات الجامعة، وسيتم اختتام الفعاليات بالاحتفالية الكبرى التى ستنظمها الجامعة تحت رعاية د.مصطفى مدبولى والتى سيشارك فيها عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات ورؤساء الجامعة السابقين والرواد وعدد كبير  من خريجى الجامعة ولفيف من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية بالمحافظة، موضحاً أنه سيتم قريباً الإعلان عن برنامج الاحتفالية وموعدها.

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أضاف د. ذكى أن اليوبيل انطلقت فعالياته تحت شعار الجمهورية الجديدة لتعريف الطلاب بـ«الجمهورية الجديدة» التى أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبأنها ليست مجرد رؤية مستقبلية حالمة لدولة فتية تنطلق بسرعة في آفاق التنمية المستدامة، ولكنها فلسفة بناء وعمل تعكس معايير متطورة ليس فقط على مستوى صياغة استراتيجيات التنمية المستدامة، ولكن أيضاً من خلال تطبيق معايير تنفيذية تواكب علم الإدارة الاستراتيجية المتقدم، وتتفاعل مع متطلبات البشر.

جامعة طنطا التنمية المستدامة رئيس مجلس الوزراء القيادات التنفيذية الدكتور مصطفى مدبولى عبد الفتاح السيسي رئيس جامعة طنطا اليوبيل الذهبى

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