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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الاختيار 3 الحلقة 17.. إياد نصار يعود بشخصية الشهيد محمد مبروك.. وفاة اللواء علي وتسجيل حول تحالف الإخوان وحزب النور

ياسر جلال في الاختيار
ياسر جلال في الاختيار 3

شهدت الحلقة 17 من مسلسل الاختيار 3، تمكن قوات الأمن المصرية بقيادة العقيد مروان الذي يلعب دوره أحمد عز من ضبط إرهابي كشف عن مخطط لاستهداف معسكر الأمن المركزي، بعد القبض على شحنة الأسلحة التي دخلت مصر بصورة سرية. 

فيما تمكن أحمد السقا “العقيد مصطفى” من إيقاع الجماعة الإرهابية عبر الفتاة إسراء التي قررت مساعدة قوات الأمن المصرية بعد تورطها من قبل زوجها الإرهابي في عمليات انتحارية. 

وفاة اللواء علي 

شهدت الحلقة 17 من مسلسل الاختيار 3، حالة من الحزن التي تخيم على الضابط زكريا يونس بعد وفاة اللواء علي الذي اضطهدته الجماعة الإرهابية وعزلته من الخدمة، ما تسبب في إصابته بحالة من الحزن والمرض مقهورا على حاله وحال مصر. 

في الوقت نفسه ظهر محمد البلتاجي في مشهد مع قيادات الأمن الوطني يطالبهم فيه بعزل زكريا يونس عن منصبه بعد مباحثاته وتوصله إلى العديد من التفاصيل حول العمليات الإرهابية التي يحضرون لها. 

الشهيد محمد مبروك 

شهدت الحلقة 17 من مسلسل الاختيار 3، عودة الفنان إياد نصار لتقديم شخصية الشهيد المقدم محمد مبروك التي اغتالته الجماعة الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو، وظهرت قصته كاملة في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار. 

وتحدث الشهيد محمد مبروك في المشهد مع صديقه زكريا يونس “كريم عبد العزيز” بعد وفاة اللواء علي مثلهم الأعلى نتيجة اضطهاده من قيادات الجماعة، وتسببهم في تدهور أوضاع البلد.

تسجيل الحلقة 

شهدت الحلقة 17 من مسلسل الاختيار 3، تسجيل جديد لخيرت الشاطر ومحمد مرسي يتحدثان فيه عن تحالف الإخوان مع عدد من القوى السياسية تمهيدا للانتخابات البرلمانية، وقال خيرت الشاطر بشكل واضح إنه لا يمكن إقامة تحالف بين الإخوان وحزب النور، وده أمر مرفوض وهيعمل مشاكل كثيرة في مصر. 

فيما تحدث محمد مرسي عن تحالفات القوى والأحزاب السياسية الأخرى بعيدا عنهم مثل حزب المصريين الأحرار وشخصيات معروفة منهم محمد نور وعصام سلطان وهشام مصطفى وغيرهم.

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الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه . 

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار احمد عز 30 يونيو بيتر ميمي Arts Entertainment مدينتي

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