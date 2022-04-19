أخبار التعليم.. وزير التعليم: الإعلان عن تفاصيل امتحانات نهاية العام الدراسي الأربعاء القادم.. نائب رئيس جامعة عين شمس: خطة على 4 اتجاهات للمشاركة في حياة كريمة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



الجبالي: نسعى لإعداد متخصصين على مستوى أكاديمي رفيع بـ"طفولة" عين شمس



قالت الدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس إن كلية الدراسات العليا للطفولة فريدة على مستوى الوطن العربي، لافتة إلى أن الكلية أنشئت في عام 1981 بقرار جمهوري، يخص الدراسات العليا في مجال الطفولة، مشيرة إلى ان خريج كليات الطب هو من يقوم بالدراسة في هذه الكلية.



رئيس جامعة أسوان يشارك طلاب مدينة أبوالريش إفطار اليوم



قام الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان اليوم الإثنين، بزيارة طلاب المدينة الجامعية بمنطقة أبو الريش وذلك لتناول إفطار شهر رمضان المبارك مع الطلاب في مطعم المدينة.



نائب رئيس جامعة عين شمس: خطة على 4 اتجاهات للمشاركة في "حياة كريمة"



قال الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إن الجامعة لديها العديد من الكوادر العلمية في النواحي الاقتصادية والطبية تساهم في تقديم العديد من الخدمات المجتمعية .

رئيس جامعة سوهاج يطمئن على مصابي حادث انقلاب أتوبيس الطريق الصحراوي الشرقي

أجرى الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج زيارة للمستشفى الجامعي من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب اتوبيس الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج، يرافقه الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي، والدكتور أحمد جابر نائب مدير المستشفى.

طلاب جامعة المنصورة يحتفلون بقدوم شهر رمضان بتوزيع الحلوى والتقاط الصور

تنظم طلاب أسرة " اسمايل" بكليه الحقوق جامعه المنصوره فاعلية لتصوير الطلاب والتي احتوت علي "قاعده عربي" وقام الطلاب بالتقاط الصور كما تم توزيع العصائر والحلوى بمناسبة شهر رمضان.



وزير التعليم: الإعلان عن تفاصيل امتحانات نهاية العام الدراسي الأربعاء القادم



أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسي 2021- 2022 بالنسبة للطلاب المصريين في الخارج وطلاب STEM وطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة الأربعاء الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٢، الساعة الثالثة عصرًا.



رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض ملامح مصرية لطلاب التربية الفنية

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، معرض ملامح مصرية لطلاب الفرقة الخامسة بكلية التربية الفنية الذي عبر خلاله الطلاب واستحضروا ملامح وروح الشخصية المصرية وما تتضمنه من تفصيلات ومفردات لها خصوصيتها الشديدة العمق والثراء.