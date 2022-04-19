الأوقاف: إطلاق 4 قوافل دعوية الجمعة القادمة

تنطلق (أربع) قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى (4) محافظات: ( بني سويف- الوادي الجديد- جنوب سيناء- القليوبية)، يوم الجمعة القادم: (21رمضان1443هـ)، الموافق(22/ 4/ 2022م).

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " العشر الأواخر وفقه الأولويات في واقعنا المعاصر، وذلك على النحو التالي:



أولًا : مديرية أوقاف بني سويف (مركز ناصر)

م الاسم. الوظيفة. المسجد

1. الشيخ/ حجازي أحمد فتح الباب أحمد إمام وخطيب حسن بك الكبير- بندر ناصر

2. الشيخ/عبد اللطيف سيد حسانين واعظ بالأزهر الشريف عمر بن الخطاب - بندر ناصر

3. الشيخ/رزق رجب عبد الموجود إمام وخطيب السبوعي - بندر ناصر

4. الشيخ/ محمود هاشم أبو النور واعظ بالأزهر الشريف نبيهة أبو حديد- بندر ناصر

5. الشيخ/محمد أحمد درويش محمد إمام وخطيب الكبير- دلاص

6. الشيخ/محمود محمد مصطفي واعظ بالأزهر الشريف العتيق - الرياض

7. الشيخ/محمود عقبة طه محمود إمام وخطيب العتيق - بني عدي

8. الشيخ/عمر فاروق إمام سعود واعظ بالأزهر الشريف إبراهيم ادهم - اشمنت

9. الشيخ/ عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد إمام وخطيب الكبير- بهبشين

10. الشيخ/ محمد سعيد يوسف محمد واعظ بالأزهر الشريف هديب- الشناوية



ثانيًا : مديرية أوقاف الوادي الجديد(الخارجة)

م الاسم. الوظيفة. المسجد

1. الشيخ/ علي أحمد حسن سيد إمام وخطيب المجمع الإسلامي -الخارجة

2. الشيخ/عمر رشاد شيبة عمار واعظ بالأزهر الشريف مجمع ناصر -الخارجة

3. الشيخ/ محمد ناصر أيوب إمام وخطيب الصالحين بالمجلس -الخارجة

4. الشيخ/ ممدوح علي عبد الغني واعظ بالأزهر الشريف المساحة الجيولوجية -الخارجة

5. الشيخ/ حسن عبد الحافظ محمد إمام وخطيب الاستقامة -الخارجة

6. الشيخ/علاء سيد راضي واعظ بالأزهر الشريف الحي الجديد -الخارجة

7. الشيخ/محمد عبد الظاهر علي سعيد إمام وخطيب الأنصار -الخارجة

8. الشيخ/محمد ضياء الدين أحمد واعظ بالأزهر الشريف إبراهيم الدسوقي -الخارجة

9. الشيخ/حمد فتحي كامل عمران إمام وخطيب علي بن أبي طالب- الخارجة

10. الشيخ/ مصطفي إبراهيم محمد واعظ بالأزهر الشريف سيد الشهداء -الخارجة



ثالثًا : مديرية أوقاف جنوب سيناء(رأس سدر)

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ/ سليمان عبدالله علي حسن مدير إدارة رأس سدر مجمع الرحمن- رأس سدر

2. الشيخ/عبدالله رمضان محمد واعظ بالأزهر الشريف الرحمة- رأس سدر

3. الشيخ/محمد رجب عبدالدايم إمام وخطيب الحي القيوم- رأس سدر

4. الشيخ/ عبدالرحمن صابر سعد واعظ بالأزهر الشريف حمزة بن عبد المطلب- رأس سدر

5. الشيخ/ محمد علي محمد الشاذلي إمام وخطيب التوحيد- رأس سدر

6. الشيخ/محمود رجب عامر واعظ بالأزهر الشريف قباء- رأس سدر

7. الشيخ/ علي عمر عبدالفتاح هنو إمام وخطيب أبو صويرة المدينة

8. الشيخ/ياسر السيد عوض واعظ بالأزهر الشريف السراج المنير

9. الشيخ/محمود محمد شحاتة الصابر إمام وخطيب النور- وادي سدر

10. الشيخ/محمد محمود منصور واعظ بالأزهر الشريف التقوى- وادي سدر



رابعًا : مديرية أوقاف القليوبية(بنها)

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ/محمد عبدالفتاح أحمد إمام رئيس قسم الإرشاد بمديرية أوقاف القليوبية عبد الفتاح قمر غرب إستاد بنها الرياضي- بنها

2. الشيخ/أحمد سعيد أبو معاطي واعظ بالأزهر الشريف الأشراف الأهرام - بجوار الكنيسة- بنها

3. الشيخ/ محمد مجدي غنيم إمام وخطيب مصطفى صالح شارع كلية التجارة- بنها

4. الشيخ/ أحمد سليمان علي سليمان واعظ بالأزهر الشريف العطار- الأهرام - على السريع بجوار مستشفى الإيمان الخيري

5. الشيخ/مصطفى محمد السيد محمد إمام وخطيب القاضي -عند المحطة – بجوار السجن- بنها

6. الشيخ/خضر محمد خضر واعظ بالأزهر الشريف عبد المنعم رياض بالمنشية- بنها

7. الشيخ/عامر عبد العليم فرغلي علي إمام وخطيب الشامخية -كفر مناقر بنها

8. الشيخ/عبدالله كارم أحمد واعظ بالأزهر الشريف الفرقان- خلف مديرية المساحة - بنها

9. الشيخ/ أحمد رجب الششتاوي سليمان إمام وخطيب إبراهيم مرسي الأهرام على السريع- بنها

10. الشيخ/محمد أيمن محمد واعظ بالأزهر الشريف الحداد -وسط البلد- بنها

