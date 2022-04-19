راجعين يا هوى 17.. رؤوف يتورط في حادث مقتل أشقاء بليغ

عرضت الحلقة ١٦ من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوى، العديد من الأحداث المثيرة ،حيث ذهب رؤوف إلى عبدالله مختار صديق بليغ ويتضح أن هناك اتفاقا بينهم له علاقة بأحد عقود شركة أبو الهنا .

وتكشف احداث الحلقة ١٧ تورط رؤوف وعبدالله مختار فى حادث مقتل أشقاء بليغ.

من جانب آخر طلبت السيدة التي تراقب بليغ من أجل أبو عدنان مقابلته، وعبرت عن إعجابها خلال المقابلة وقالت له إنها مستعدة لقتل أي أحد يريد أن يتخلص منه .

وذهبت الدكتورة ماجي للحج جابر وقالت ان بليغ وطارق نسخ متشابهة لكن في أزمنة مختلفة ولو كل منهم حل أزمته بسببها ستتغير حياتهم.

راجعين يا هوى" يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة.

ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي، من بطولة النجم خالد النبوي، نور، طارق عبد العزيز وهنا شيحة.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى



راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاءعامر، أحمد بدير وهنا شيحة.