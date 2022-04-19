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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

«الديلي ميل» تكشف تكلفة إطلالات ميجان ماركل خلال ألعاب إنفيكتوس بهولندا

ميجان ماركل
ميجان ماركل

كشفت صحيفة “الديلي ميل” عن تكلفة إطلالات ميجان ماركل، دوقة ساسكس، خلال مشاركتها في ألعاب إنفيكتوس مع زوجها الأمير هاري بهولندا. 

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وقالت الصحيفة البريطانية إن  دوقة ساسكس ارتدت خلال رحلة Invictus Games التي استغرقت ثلاثة أيام، ملابس جديدة بقيمة 38000 جنيه إسترليني (912,158.15 جنيه مصري). 

وارتدت ميجان ماركل، البالغة من العمر 40 عاماً، من مصممين رفيعي المستوى خلال عطلة عيد الفصح في لاهاي، مثل: «فالنتينو وكارتييه وماكس مارا»، كما اختارت من صائغي المجوهرات المستقلين الصغار والأقراط المفضلة. 

 وبدأت دوقة ساسكس الجولة ببدلة فالنتينو تبلغ 3200 جنيه إسترليني بالإضافة إلى بنطلون وأحذية ماكس مارا بقيمة 329 جنيهًا إسترلينيًا من مانولو وشانيل وأكوازورا، بالإضافة إلى عرض مجوهرات جديدة بما في ذلك عقد كارتييه بقيمة 12800 جنيه إسترليني ومجموعة من خواتم الخنصر بقيمة 911 جنيهًا إسترلينيًا.

وكانت أغلى ملابسها التي ارتدتها خلال حفل الافتتاح، حيث ارتدت بدلة بقيمة 620 جنيهًا إسترلينيًا من المصمم الأمريكي خايت، مع زوج من مانولو بقيمة 595 جنيهًا إسترلينيًا، وقلادة جديدة رائعة من كارتييه بتكلفة 12800 جنيه إسترليني.

وفي يوم السبت، ارتدت الدوقة سترة بقيمة 2400 جنيه إسترليني من سيلين، مع حقيبة بقيمة 1،950 جنيهًا إسترلينيًا وكؤوسًا بقيمة 360 جنيهًا إسترلينيًا أيضًا من مصمم الملابس الجاهزة الفرنسي.

واختارت كذلك القطع المفضلة من صندوق المجوهرات الخاص بها، بما في ذلك سوار الحب كارتييه الذي تبلغ قيمته 5800 جنيه إسترليني، وساعة كارتييه التي كانت مملوكة للأميرة ديانا.

وغطى الأمير تشارلز تكلفة ملابس ميجان خلال هذه الرحلة لارتباطات العمل من خلال الميزانية التي منحها للزوجين من دوقية كورنوال، لكن بشكل عام  ليس من الواضح من الذي يتحمل فاتورة ملابس ميجان أو ما إذا كانت الدوقة تدفع دائمًا السعر الكامل لملابسها  أو تتلقى خصومات أو هدايا مجانية من المصممين، وذلك بعد أن نبه الزوجان أنهما يريدان أن يكونا مستقلين مادياً. 

وأبرمت ميجان وهاري العديد من الصفقات المربحة منذ انسحابهما من The Firm،  بما في ذلك صفقة بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني مع Spotify، و 100 مليون جنيه إسترليني مع Netflix.

 

صحيفة الديلي ميل دوقة ساسكس ألعاب إنفيكتوس الامير هاري هولندا Invictus Games ملابس جديدة ميجان ماركل

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