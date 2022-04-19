تقديم هدايا للأطفال الأيتام وتوزيع مساعدات غذائية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" اليوم

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وفي محافظة شمال سيناء،

تعميقاً لمبادئ التراحم والتكاتف، قام وفداً من أمانة الحزب بالمحافظة، بزيارة لدار الرعاية المتكاملة للأيتام، يضم عدد من قيادات وأعضاء الأمانة، وخلال الزيارة تم توزيع هدايا عينية والألعاب الترفيهية لأطفال الدار وعددهم 24 طفلاً احتفالاً بشهر رمضان المبارك، ولرسم البهجة والبسمة علي وجوههم واضفاء البهجة والسرور علي المان وتقديم الدعم المعنوي للأطفال.

وفي محافظة الجيزة،

تنظم أمانة مركز الصف، معرض لبيع السلع ومستلزمات الأسرة المصرية وملابس العيد بأسعار مخفضة، الخميس المقبل، استعداداً لحلول العيد الفطر المبارك، ويضم المعرض كل ما يحتاجه البيت من مستلزمات غذائية وسلع تموينية وملابس العيد لجميع الفئات العمرية.

من جانبها، قامت أمانة الإعلام بالمحافظة، بتوزيع وجبات الإفطار علي الصائمين في قري مركز كرادسة، والتي وفرتها نائبة الدائرة، حيث تم توزيع وجبات الإفطار علي الصائمين المارة في الشوارع والطرق العامة داخل المركز والأسر الأولي بالرعاية، أثناء اذان المغرب، وفي نفس الإطار، واصلت أمانة مركز البدرشين حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تم مواصلة الحملات المتنقلة لتطعيم أهالي قري المركز لليوم الـ110، حيث تواجدت اليوم بقرية الشوبك الغربي لمساعدة أهالي القرية.

وفي الوقت نفسه، واصلت أمانة قسم امبابة مباريات الدور الأول من الموسم الرابع لدورة مستقبل وطن الرمضانية، وشهدت مباريات اليوم والتي تقام علي ملاعب تشيلسي بشارع الوحدة، فوز فريق شباب الجزيرة علي فريق نسور امبابة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما وزعت أمانة القسم، وجبات الإفطار والعصائر علي الصائمين في الطرق العامة والمارة والأسر الأكثر احتياجاً داخل القسم، وفي السياق ذاته، نظمت أمانة قسم الوراق، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم، وافتتحت الدورة وسط جماهيري كبير وتقام الدورة بمشاركة جميع أعضاء الأمانة والوحدات.



وفي محافظة الفيوم، أنهت أمانة مركز طامية، فعاليات اليوم الأول من المسابقة الدينية لحفظة القرآن الكريم، التي تقيمها الأمانة علي مدار 4 أيام، وشهد اليوم الأول توافد 78 متسابق من قري سرسنا والمقاتلة والروضة وقصر رشوان وفانوس، وانتهي اليوم بسلاسة وسط فرحة المشاركين، ويبدأ اليوم فعاليات اليوم الثاني للمسابقة بمشاركة متسابقين من قري دار السلام ومعصرة صاوي والمظاطلي، وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من مديرية أوقاف مركز طامية.

وفي محافظة المنوفية، زار وفداً من أمانة مدينة شبين الكوم، لزيارة المدراس التي فازت في مسابقة "أوائل الطلبة"، التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم علي مستوي الجمهورية، وقدم الوفد الشكر والتحية للمدراس الفائزة في المسابقة، وكرم مدرسة حسين عزت الثانوية بمليج ومدرسة الشربيني الإعدادية بميت عافية، ومدرسة بتبس الإبتدائية، والتي صعدت علي مستوي المركز.

وفي محافظة الوادي الجديد، وزعت أمانات مركز الداخلة وباريس، 2500 كرتونة مساعدات المواد الغذائية العينية، علي المواطنين، بالقري الأكثر احتياجاً داخل المراكز، بواقع توزيع 1500 في مركز الداخلة و1000 في مركز باريس، بالإضافة إلي توزيع 1000 وجبة إفطار علي الصائمين من المارة والفئات الأكثر احتياجاً، مع مضاعفة اعداد الوجبات خلال الفترة الحالية.

وفي السياق ذاته، وزعت أمانة مركز الداخلة، 750 وجبة في مدينة موط، علي الصائمين حيث جري تدشين مطبخ ثابت لتجهيز الوجبات بمقر أمانة الحزب، لتوزيعهم علي المارة والطرق السريعية، مع إقامة مائدة إفطار للصائمين من أبناء المركز وقراه من عابري السبيل.

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة مدينة زفتي، الدورة الرمضانية لكرة القدم، وانطلقت فعاليات الدورة، في الوحدة الحزبية، بقرية بسندبسط، حيث تشهد المباريات على ملعب مركز شباب سندبسط، وشهدت قمة الإثارة في ختام التصفيات القروية والتي سيتحدد على ضوئها حسم المراكز المتبقية في المجموعات، للصعود إلى دور الـ 16، وفي المجموعة الرابعة حسم فريق أولاد البلد 1 والذي يمثل مدينة زفتى تصدر المجموعة، بينما ستكون هناك مباراة قمة الإثارة بين فريقي قرية سنبو الكبرى وأصدقاء آدم بقرية سندبسط كما ان الفائز فيها سيقتنص المركز الثاني.

في محافظة أسوان، واصلت أمانة قسم ثان أسيوط، الدورة الرمضانية إنطلاقها حيث اقيمت مبارياات المجموعة A، والتقي فرق الدورة، علي أن تكون المباراة النهائية بين فريقي الأهلي والمصري.

وفي محافظة جنوب سيناء، واصلت أمانات الحزب بالمحافظة، مجهوداتها ونشاطها في توزيع السلع الغذائية طوال شهر رمضان المبارك، علي المواطنين، حيث قام وفداً من أمانتي الحزب، بزيارة لوادي عواجة بمدينة شرم الشيخ، لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطنين وتوزيع شنط من مساعدات المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.