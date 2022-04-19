السرج والمحوري.. 6 أنواع للمفاصل داخل جسم الإنسان

المفصل هو جزء من الجسم تلتقي فيه عظمتان أو أكثر للسماح بحركة كل عظمة في الجسم - باستثناء العظم اللامي في الحلق، يتم وصف المفاصل من خلال مقدار الحركة التي تسمح بها، تشمل الفئات الثلاث الواسعة للمفاصل ما يلي بحسب ما نشره موقع betterhealth.

أنواع المفاصل

المفصل غير متحرك - تكون العظمتان أو أكثر على اتصال وثيق ، ولكن لا يمكن أن تحدث أي حركة - على سبيل المثال، عظام الجمجمة تسمى مفاصل الجمجمة بالخيوط الجراحية.

متحرك قليلاً - يتم تثبيت عظمتين أو أكثر معًا بإحكام بحيث لا يُسمح إلا بحركة محدودة - على سبيل المثال ، فقرات العمود الفقري.

تتحرك بسهولة - معظم المفاصل داخل جسم الإنسان من هذا النوع، الغرض من المفصل هو الحركة.

تشمل الأنواع الستة للمفاصل المتحركة ما يلي:

مفصل مستدير- مثل مفصل الورك أو مفصل الكتف. يسمح بالحركة في جميع الاتجاهات.

مفصل السرج - يسمح هذا بالحركة ذهابًا وإيابًا ومن جانب إلى آخر ، لكنه لا يسمح بالدوران ، مثل المفصل الموجود في قاعدة الإبهام.

المفصل المفصلي - العظمتان تفتحان وتغلقان في اتجاه واحد فقط (على طول مستوى واحد) مثل مفاصل الركبة والكوع.

المفصل اللقمي - يسمح هذا بالحركة بدون دوران ، كما هو الحال في مفاصل الفك أو الإصبع.

المفصل المحوري - يدور أحد العظام حول الحلقة المكونة من عظم آخر ، مثل المفصل بين الفقرتين الأولى والثانية في الرقبة.

مفصل انزلاقي - أو مفصل مستوي تنزلق الأسطح الملساء فوق بعضها البعض ، مما يسمح بحركة محدودة ، مثل مفاصل الرسغ.