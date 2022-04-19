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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

السرج والمحوري.. 6 أنواع للمفاصل داخل جسم الإنسان

المفاصل
المفاصل

المفصل هو جزء من الجسم تلتقي فيه عظمتان أو أكثر للسماح بحركة كل عظمة في الجسم - باستثناء العظم اللامي في الحلق، يتم وصف المفاصل من خلال مقدار الحركة التي تسمح بها، تشمل الفئات الثلاث الواسعة للمفاصل ما يلي بحسب ما نشره موقع betterhealth.

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أنواع المفاصل

المفصل غير متحرك - تكون العظمتان أو أكثر على اتصال وثيق ، ولكن لا يمكن أن تحدث أي حركة - على سبيل المثال، عظام الجمجمة تسمى مفاصل الجمجمة بالخيوط الجراحية.
متحرك قليلاً - يتم تثبيت عظمتين أو أكثر معًا بإحكام بحيث لا يُسمح إلا بحركة محدودة - على سبيل المثال ، فقرات العمود الفقري.
تتحرك بسهولة - معظم المفاصل داخل جسم الإنسان من هذا النوع، الغرض من المفصل هو الحركة.

تشمل الأنواع الستة للمفاصل المتحركة ما يلي:

مفصل مستدير- مثل مفصل الورك أو مفصل الكتف. يسمح بالحركة في جميع الاتجاهات.
مفصل السرج - يسمح هذا بالحركة ذهابًا وإيابًا ومن جانب إلى آخر ، لكنه لا يسمح بالدوران ، مثل المفصل الموجود في قاعدة الإبهام.
المفصل المفصلي - العظمتان تفتحان وتغلقان في اتجاه واحد فقط (على طول مستوى واحد) مثل مفاصل الركبة والكوع.
المفصل اللقمي - يسمح هذا بالحركة بدون دوران ، كما هو الحال في مفاصل الفك أو الإصبع.
المفصل المحوري - يدور أحد العظام حول الحلقة المكونة من عظم آخر ، مثل المفصل بين الفقرتين الأولى والثانية في الرقبة.
مفصل انزلاقي - أو مفصل مستوي تنزلق الأسطح الملساء فوق بعضها البعض ، مما يسمح بحركة محدودة ، مثل مفاصل الرسغ.

حرارة الجسم المفصل الوركي المفصلي المحوري تاكل المفصلين ​​​​​​​health

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