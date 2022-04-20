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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مثل بجثث الحيوانات.. وفاة أغرب فنان نمساوي بالعالم

هيرمان نيتش
هيرمان نيتش

توفي فنان نمساوي عرف بأسم "الشقي الكريه" بسبب العروض التي ظهرت فيها حيوانات ميتة وجلد دماء عن عمر يناهز 83 عامًا.


ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، قالت زوجته الرسام  "هيرمان نيتش" أنه  توفي في مستشفى ببلدة ميستلباخ النمساوية ، الإثنين ، بعد إصابته بمرض خطير.

هيرمان نيتش

واوضحت الصيحفة أن  الرسام نيتش، الذي ولد بفيينا في 29 أغسطس   1938 ، اكن متعدد  المواهب في الرسم والنحت والتلحين.

و اشتهره بمسرحه الحافل  بالألغاز ، والذي تم تصوره على أنه توليفة عميقة للفنون.

 

وبلغت ذروته شرهرته  مع عرضه  " اللعب  لمدة 6 أيام" في عام 1998 ، والذي ضم أكثر من 3400 جالون من النبيذ ، ومئات لترات من  الدم ، وكيلوجرام من العنب والطماطم ، والعديد من جيف الحيوانات .

 

كان نيتش  جزءًا من حركة "Actionists" ، وهي حركة راديكالية طليعية في الستينيات معروفة بسلخ جثث الحيوانات ، وربط أجساد البشر واستخدام الدم والوحل والبول في أعمالهم.

هيرمان نيتش

في عام 1966 ، تم استدعاء الشرطة في لندن لحضور أحد عروض نيتش في مكان في شارع فليت بعد أن تم نزع أحشاء حمل ميت على المسرح ، مما أثار شكاوى من الشهود.

 

وفي عام 2017 ، أقام نيتش عرضًا فنيًا حيًا مثيرًا للجدل في هوبارت تسمانيا ، ظهر فيه ثور ميت وأحشاءه الملطخة بالدماء ، جنبًا إلى جنب مع فنانين صُنعوا ليبدو وكأنهم قد صلبوا.
 

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